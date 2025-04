Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti cade a Genova

Si interrompe la striscia casalinga positiva dell’Abc Solettificio Manetti, che non riesce a riscattare l’opaca prestazione di sette giorni fa a Torino. A ringraziare sono i Seagulls Genova, autori di una gara sempre in controllo, che espugnano il PalaBetti per 70-88. Nella serata che vede tornare in campo Iker Ciano e Giovanni Corbinelli, l’Abc non dà mai l’impressione di poter prendere in mano la sfida, se non in una breve parentesi d’orgoglio sul finire della seconda frazione. Di fatto, i ragazzi di Samuele Manetti inseguono per quaranta minuti e l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale di una sfida quasi a senso unico.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Gutierrez, Lazzeri, Azzano, Cantini, Nnabuife

Genova: Pintus, Zini, Migone, Lomtadze, Daunys

Dopo il botta e risposta iniziale, Genova tenta il primo allungo, con Daunys che guida l’attacco ospite fino al +10 a metà frazione (4-14). Ciano, al rientro dopo l’infortunio, rompe gli indugi gialloblu, ma i Seagulls restano in controllo costringendo coach Manetti al time out sul 6-16. Un divario che si mantiene praticamente invariato fino all’11-20 alla prima sirena.

Si riparte con Mana che, lasciato solo sull’arco, infila tre punti facili, seguito da Cantini che in mezzo all’area batte un colpo per l’Abc. Intanto, la zona castellana sporca gli attacchi liguri mentre l’arresto e tiro di Ticciati vale il -6 dopo quattro giri di lancette (17-23). Genova, però, continua a punire e allunga di nuovo, approfittando di una serie di fischi arbitrali che complicano e non poco la situazione falli in casa Abc (29-39 al 17′). Coach Manetti ferma il gioco per mettere ordine e al rientro l’orgoglio castellano da una parte, e Arian Gutierrez dall’altra, suonano la carica per la rimonta gialloblu: 35-39 all’intervallo.

Dagli spogliatoi, i Seagulls rientrano più spavaldi e presenti, soprattutto a rimbalzo, il resto lo fanno le disattenzioni difensive gialloblu, con Migone e Pintus che ristabiliscono il +11 ospite (45-56). Corbinelli, che riassaggia per la prima volta il parquet dopo il lungo stop, prova a metterci una pezza dall’arco, ma si tratta per lo più di giocate personali che non trovano riscontro nella costruzione di attacchi organizzati. Così Genova porta a spasso la difesa castellana e tocca il +14 al terzo riposo (49-63).

Ben poco da segnalare in un ultimo quarto in cui l’Abc che non riesce a frenare il percorso netto dei liguri, ormai solidi padroni del campo, che vanno a prendersi i due punti e li mettono sulla via di Genova.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – SEAGULLS GENOVA 70-88

Abc Solettificio Manetti: Ciano 9, Rosi ne, Lazzeri 6, Ticciati 6, Corbinelli 4, Cicilano ne, Viviani 2, Falaschi ne, Azzano 5, Nnabuife 5, Cantini 4, Gutierrez 29. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 13/23 (57) da due, 8/33 (24%) da tre, 20/30 (67%) ai liberi, 31 rimbalzi (4 off, 27 dif), 11 assist.

Seagulls Genova: Lomtadze 7, Daunys 22, Cinalli 8, Villa, Pellegrino 2, Pintus 15, Zini 19, Cartasegna, Migone 7, Mana 8. All. Bianchi. Ass. Salomone, Calvia.

Stats totali: 13/36 (36%) da due, 14/24 (58%) da tre, 20/24 (83%) ai liberi, 42 rimbalzi (8 off, 34 dif), 16 assist.

Parziali: 11-20, 35-39 (24-19), 49-63 (14-24), 70-88 (21-25)

Arbitri: Corso di Pisa, Sposito di Livorno.

