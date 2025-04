Basket Empoli, Use Computer Gross batte Casale: altro passo verso i playoff

Nel silenzio del palazzetto a porte chiuse si leva alto l’urlo dell’Use Computer Gross che batte Casale 70-83 e fa un altro passo in avanti, forse decisivo, verso la qualificazione ai playoff. Una partita nella quale i biancorossi confermano il loro ottimo stato di forma con un primo parziale comandato con impressionante facilità e non a caso chiuso sul 9-29. A quel punto, senza mollare mai la presa, la squadra continua a macinare gioco concedendo poco o niente ai rivali che possono solo cercare di limitare i danni senza però mai impensierire più di tanto la squadra di coach Valentino.

Dopo i dubbi della vigilia Rosselli è in quintetto. Mazzoni riparte dal suo mercoledì da leoni appoggiando dentro un rimbalzo e mettendo il libero del 2-4. De Leone e Giannone per il 2-10 che conferma l’ottimo approccio. Sulla prima tripla di Giannone per il 4-13 ecco il timeout piemontese che però serve a poco perché i biancorossi, oltre a difendere forte, trovano con facilità la via del canestro: 4-19. Al 10’ siamo in controllo totale Use: 9-29 suggellato da Sesoldi dall’arco. Il capitano concede subito il bis e Tosti gli va dietro: 9-34. La gara viaggia senza particolari problemi per la Computer Gross che, fino a questo momento, ha solo il piacevole problema di tenere alta la concentrazione vista la facilità con la quale comanda le operazioni in campo. Maric segna dall’angolo ed al riposo siamo 31-50 con l’appoggio di Giannone da sotto. Casale riparte con un 5-0 a cui ribatte De Leone.

L’Use non gioca male ma calano le percentuali al tiro e Casale trova punti ed un po’ di fiducia (40-52). Il più 10 (48-58) fa capire che c’è da svegliarsi, messaggio che Quartuccio coglie al volo mettendo subito la bomba del 48-61. L’Use riallunga sul 52-70, punteggio sul quale si va all’ultimo stop. Giannone riporta sul più 20 i suoi (52-72) e Mazzoni trova la tripla dall’angolo: 52-75. A questo punto la partita torna ad essere una discesa. Coach Valentino concede minuti a tutta la panchina e si arriva in scioltezza al traguardo finale: 70-83.

JUNIOR CASALE MONFERRATO

Giacomelli 5, Bovo 5, Sirchia 11, Formenti ne, Avonto 21, Grignolio, Speroni, Guy 7, Raiteri 6, Bellone 3, Tambwe 4, Rosso 8. All. Vigneri (ass. De Giovanni)

USE COMPUTER GROSS

Giannone 12, Marini, Baccetti 6, Sesoldi 6, Rosselli 9, Ramazzotti 2, De Leone 9, Mazzoni 11, Quartuccio 8, Tosti 6, Regini, Maric 14. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Di Pilato di Paderno Dugnano e Molteni di Cantù

Parziali: 9-29, 31-50 (22-21), 52-70 (21-20), 70-83 (18-13)

Fonte: Use Computer Gross - Ufficio Stampa

Notizie correlate