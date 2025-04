Cade l’Use Rosa Scotti: il terzo posto finale è di Sanga Milano

Stavolta non c’è arrivo in volata o canestri fortunosi sulla sirena da digerire. Il terzo posto finale è di Sanga Milano che, dopo l’andata, vince anche il ritorno con l’Use Rosa Scotti per 77-62. Diciamolo, come prova generale dei playoff poteva sicuramente andare meglio, con le biancorosse che partono male e poi, nonostante restino attaccate sempre al risultato fino al parziale finale, non riescono mai a prendere in mano le redini della partita, complici anche le brutte percentuali al tiro (43% dal campo e dalla lunetta, 22 dall’arco). Nessun dramma, ci mancherebbe. Anzi, una comunque utile prova di quello che, dopo la chiusura di sabato prossimo con Selargius, saranno i playoff quando, alla sirena, si stringe la mano, si saluta l’avversaria e si guarda avanti. Il tutto senza dimenticare mai un fatto: essere entrate nelle prime quattro è un risultato strepitoso.

Un po’ per la voglia di aggredire la partita, un po’ per un paio di errori biancorossi, fatto sta che Sanga parte 8-0 e per il primo canestro serve un tiro dalla media di Colognesi. Coach Cioni prova a tamponare prima chiamando in campo Ruffini e poi con un timeout sull’11-2. Entra in partita Vente (11-6) e piano piano anche la Scotti che tocca il 13-11 con Castellani. Al 10’ siamo 18-17 con tripla finale di Tarkovicova. Vente e Ianezic rimettono tutto in equilibrio e Cicic commette il terzo fallo. L’Use Rosa tallona da vicino le rivali, Castellani sorpassa sul 25-27 e, poco dopo, lo fa Ianezic con un gioco da 4 punti: 32-33. Al riposo le squadre vanno sul 35-33 con la Scotti che perde Moroni sull’angolo e viene puntualmente punita.

Coach Cioni continua con la zona e la gara viaggia sempre in grande equilibrio. Contenere Toffali nell’uno contro uno è un problema così come rischiano di diventarlo il 50% ai liberi ed il quarto fallo di Colognesi. Sanga, comunque, tiene l’inerzia della partita ed al 30’ conduce 52-47. Nori trova subito il 54-47 che, in un match punto a punto, non è poco. Il canestro di Moroni (56-47) conferma la sensazione di un passaggio difficile della partita, col rischio concreto che scivoli dalle mani. Sanga prova a chiuderla con la tripla ancora di Moroni (59-47) ed a questo punto l’unica cosa da fare è chiamare minuto. Vente trova il primo canestro dell’ultima frazione ma è dietro che la musica deve cambiare. Le due triple di Zelnyte del 65-49 non promettono niente di buono. Colognesi reagisce con la bomba del 65-54 che convince coach Pinotti a chiedere minuto quando siamo a metà parziale. E’ l’ultimo sussulto biancorosso. Una palla persa sanguinosa col comodo 67-54 della solita Toffoli è un altro colpo su morale e punteggio anche perché, ancora lei, segna subito dopo ancora dall’arco il 70-54 che è una mezza sentenza. L’Use Rosa prova ad alzare il ritmo ma a segnare è sempre la squadra di casa che va a vincere 77-62.

77-62

REPOWER SANGA MILANO

Toffali 26, Nori 12, Allievi 7, Tibè 4, Cicic 6, Guarneri, Moroni 11, Cannolicchio ne, Zelnyte 11, Sordi ne, Serralunga ne, Finessi ne. All. Pinotti (ass. Sacchi/Zappetti)

USE ROSA SCOTTI

Tarkovicova 7, Colognesi 10, Castellani 7, Antonini, Vente 20, Leghissa ne, Fiaschi ne, Ruffini 3, Ianezic 9, Ndiaye 4, Casini 2. All. Cioni (ass. ferradini/Giusti)

Arbitri: Rubera di Bagheria e Pulina di Rivoli

Parziali: 18-17, 35-33 (17-16), 52-47 (17-14), 77-62 (25-15)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

