Calcio, il Livorno in Serie C

Il Livorno torna tra i professionisti dopo quattro anni!

Gli amaranto hanno conquistato questo pomeriggio la promozione in Serie C con quattro giornate d’anticipo, grazie al pareggio in trasferta (1-1) contro il Terranuova Traiana. Circa 800 tifosi hanno assistito alla gara decisiva al Matteini.

Dopo la retrocessione e l'esclusione dai campionati nel 2021, la squadra ha dovuto rifondarsi partendo dall’Eccellenza. Nonostante un percorso complicato, il club ha saputo rialzarsi, ottenendo la promozione in Serie D anche grazie all’esclusione del Figline. Dopo due stagioni di assestamento, quest’anno il Livorno ha dominato il campionato, replicando l’impresa della stagione 1983/84. Merito anche dell’allenatore Paolo Indiani, alla sua undicesima promozione, e della resilienza di capitan Luci.

La festa dei tifosi e di una città intera è prevista alle 20,30 allo stadio labronico Armando Picchi.

Notizie correlate