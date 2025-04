Carabinieri di Certaldo, il comandante Micheloni va in pensione

Una sentita cerimonia si è svolta, sabato 5 aprile, presso la chiesa di San Tommaso e Prospero in Certaldo Alto, per salutare il Luogotenente Leonardo Micheloni, comandante della Stazione dei Carabinieri di Certaldo per un decennio, in occasione del suo pensionamento, e per dare il benvenuto al maresciallo maggiore Davide Guglielmini, nuovo comandante che raccoglie il testimone alla guida dell'Arma locale.

Un folto pubblico ha partecipato all'evento, testimoniando la profonda stima e il riconoscimento della comunità certaldese nei confronti del Luogotenente Micheloni. Erano presenti, tra gli altri, il Sindaco del Comune di Certaldo, Giovanni Campatelli, l'intera giunta comunale, rappresentanti delle forze dell'ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale), esponenti di associazioni locali, medici di medicina generale, consiglieri comunali e rappresentanti delle istituzioni scolastiche.

Durante la cerimonia, è stato espresso unanime il ringraziamento per l'operato del Luogotenente Micheloni. “Durante il suo comando, il Luogotenente Micheloni ha instaurato un rapporto di fiducia e collaborazione con la nostra comunità, dimostrando sempre un impegno costante nella tutela della sicurezza e nel miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini” – le parole di ringraziamento del sindaco Campatelli: “La sua opera è stata molto apprezzata e resterà un punto di riferimento importante per il nostro territorio. Al tempo stesso, colgo l’occasione per dare il benvenuto al Maresciallo Maggiore Davide Guglielmini, che assume il comando della Stazione di Certaldo. Sono certo che, con la sua esperienza e professionalità, saprà proseguire nel lavoro di tutela e sicurezza della nostra comunità, consolidando i legami tra le forze dell’ordine e la cittadinanza”.

Il primo cittadino, a nome di tutta l'amministrazione comunale, ha consegnato al Luogotenente Micheloni una targa in segno di gratitudine per il servizio reso alla cittadinanza.

L'occasione è stata anche propizia per dare un caloroso benvenuto al Maresciallo Maggiore Davide Guglielmini, che assume ora la guida della Stazione dei Carabinieri di Certaldo. La comunità certaldese ha espresso i migliori auguri per il suo nuovo incarico, auspicando una proficua collaborazione per la tutela della sicurezza e la serenità del territorio.