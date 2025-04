Al Castellani vince la solidarietà: volontari Avis per promuovere la donazione di sangue e plasma

Un weekend all’insegna del dono ha coinvolto la città di Empoli grazie all’iniziativa congiunta di Avis e Lega Serie A, che in occasione della 31esima giornata di campionato ha portato negli stadi italiani la campagna per promuovere la donazione di sangue e plasma.

Oggi allo stadio Castellani – in occasione della partita Empoli-Cagliari – venti volontari di Avis Toscana hanno presidiato gli ingressi e gli spalti, portando il messaggio della solidarietà anche tra i tifosi. Lo speaker dello stadio ha condiviso un messaggio dedicato all’iniziativa e il video della campagna nazionale “Mettiti in gioco” è stato trasmesso per sensibilizzare il pubblico.

Ieri in piazza della Vittoria i volontari di Avis Toscana sono stati presenti per l’intera giornata con un punto informativo, dialogando con cittadini e giovani, distribuendo materiale utile per avvicinarsi al gesto della donazione.

“Abbiamo scelto il calcio per parlare di dono, perché crea legami, accende passioni e raggiunge tutte le generazioni – dicono Claudia Firenze e Luciano Ramazzotti, rispettivamente presidente di Avis Toscana e di Avis Empoli, insieme a Paolo Ghezzi, esponente toscano dell’esecutivo nazionale di Avis –. Ringraziamo l’Empoli Fc e il Comune di Empoli per la sensibilità e il sostegno concreto a questa iniziativa. L’energia positiva di questi due giorni è la dimostrazione che, insieme, possiamo fare la differenza”.

Le iniziative di questo weekend rientravano in una campagna nazionale portata avanti da Avis e Lega Serie A per coinvolgere attivamente le comunità locali e promuovere una cultura del dono sempre più partecipata e consapevole.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate