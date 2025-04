Pistola scacciacani e pestaggio in strada all'Antella: quattro minorenni in tribunale

Terminate le indagini sull'aggressione a un minorenne avvenuta a Bagno a Ripoli la sera del 28 giugno 2023.

Secondo le ricostruzioni, due gruppi di giovani, in gran parte minorenni, si sono incontrati all’Antella per una compravendita di hashish. L'acquirente, un 17enne di Pontassieve, si è presentato senza il denaro completo (800 euro), ma armato di una pistola scacciacani per tentare di rubare la droga. Dopo aver esploso alcuni colpi, il gruppo dei venditori ha capito che l’arma era finta e ha reagito con un pestaggio. Il ragazzo è finito in ospedale con lesioni serie.

Ora quattro minorenni sono indagati e saranno giudicati dal tribunale dei minori. Le indagini, supportate da telecamere e testimonianze, hanno ricostruito l’intero episodio. I legali degli indagati puntano a dimostrare il pentimento dei ragazzi, che si erano presentati spontaneamente dai carabinieri il giorno dopo i fatti.