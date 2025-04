Sulla moto rubata e con la droga in tasca: denunciato 30enne a Livorno

I Carabinieri di Livorno hanno denunciato un 30enne, originario dell’est Europa e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di ricettazione.

Durante attività di controllo nelle zone centrali della città – piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, piazza Mazzini, via De Larderel, via Marradi, piazza Dante e le aree limitrofe – i militari hanno individuato il 30enne a bordo di una moto e lo hanno fermato, accertando che il motoveicolo era stato rubato in città qualche giorno prima.

Il mezzo è stato recuperato è restituito al legittimo proprietario, mentre a carico dell’uomo sorpreso alla guida del mezzo è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Livorno per il reato di ricettazione.

Inoltre, a seguito della perquisizione, i militari hanno trovato addosso al 30enne una dose di stupefacente del tipo “PV”, per la quale veniva segnalato alla competente Autorità prefettizia quale assuntore a fini non terapeutici.