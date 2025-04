Volley Santa Croce, sesta vittoria di fila per Codyeco

È una Codyeco in grande spolvero quella che arriva, da capolista, alla sfida di sabato prossimo con la principale sfidante al trono, l’UPC Camaiore. Dopo lo scivolone di Castelfranco, sono arrivate sei vittorie consecutive: con S. Martino in Rio, Sassuolo, Pontedera, Cecina, Sestese e Vigili del Fuoco Marconi. Merito di una evidente e ritrovata condizione degli uomini chiave e della compattezza di un ambiente che ha saputo assorbire i colpi più duri senza fare drammi ma rispondendo ogni volta con il lavoro in palestra e la propositività.

Alla palestra Matilde di Canossa, Reggio Emilia, la squadra di Pagliai ha offerto una prestazione senza troppi fronzoli, quasi spartana, ma è riuscita lo stesso a portare a casa la vittoria da tre punti, nonostante gli sforzi dei padroni di casa trascinati da Magnani e Pavesi. I biancorossi hanno beneficiato del rinnovato feeling tra Matteo Mignano e i suoi centrali (in doppia cifra entrambi), di una battuta” spacca-set”, di un Colli trascinatore tra colpi affondati e micidiali piazzate.

I Vigili del Fuoco Marconi hanno approcciato la gara con ardore agonistico ma in modo troppo disordinato, buttando al vento cinque delle prime nove battute e collezionando errori diretti. I primi due set sono stati gestiti dalla Codyeco senza sussulti. Nel terzo parziale gli emiliani hanno sbagliato molto meno e hanno iniziato a crear grattacapi con una palla in banda veloce e con gli attacchi dell’opposto Magnani. Hanno preso vantaggio e sono stati bravi a reagire dopo che i Lupi avevano recuperato terreno portandosi a -1 (19-18). Si sono meritati il set. Il quarto e decisivo si è aperto con lo show a muro di Simoni ed è stato in larga parte dominato dagli ospiti.

Tre punti pesanti conquistati in trasferta davanti ai soliti encomiabili tifosi. La Curva Parenti, a inizio gara, ha esposto uno striscione in ricordo di Felice, il ragazzo scomparso in settimana, a Montopoli, per un incidente con il trattore: “Ciao Felice, il tuo sorriso nei nostri cuori”.

Starting six

Padroni di casa con Bonante-Magnani in diagonale, Viola-Cavazzoli al centro, Pavesi-Corbetti in banda, Giovannelli libero. Lupi rispondono con Mignano e Da Prato, Colli e Pahor, Simoni e Caproni, Bini libero.

1set

Inizio gara di Reggio Emilia caratterizzato da 5 servizi sbagliati su 9, la Codyeco sfrutta l’occasione per guadagnare subito un break importante. Coach Panciroli ferma il gioco ma i biancorossi avanzano e trovano regolarità in attacco. Simoni mette giù il 9-14. Dopo l’ace di Mignano, Cigni rileva Pavesi. Il palleggiatore regala il bis e poi va ancora a segno per il 9-17. Nuova interruzione per i padroni di casa. Sul 10-19 avvicendamento tra i due registi del Marconi, Tamagnini dà fiato a Bonante. Sul 12-20 cambio in battuta, Civinini per Simoni. Pahor prende un bel muro-punto, poi le mani le mette Tamagnini e Reggio Emilia guadagna un break. Sul side-out è pronto Caproni e la Codyeco si appresta a chiudere. Da Prato guadagna il set-point, un errore di Magnani fissa il punteggio sul 15-25.

2 set

I Vigili schierano Cigni e Pavesi in banda. Simoni e Colli inaugurano la frazione con due ottimi attacchi. Il centrale, ben servito da Mignano, continua nello show personale da zona tre. Il servizio ospite mette in difficoltà la ricezione locale e la Codyeco sfrutta l’occasione per prendere vantaggio, anche se Marconi sbaglia qualcosa meno e non si fa staccare. Magnani riporta i suoi a -1, 10-12. Colli tira fuori dal cilindro un grandissimo diagonale per il 14-17, poi va in parallelo per il +4. Time-out Panciroli. Sul 17-20 ancora Tamagnini per Bonante. L’ace di Colli segna uno sprint notevole, 17-22, e costringe Marconi al secondo discrezionale. Sul 18-23 ancora spazio per Civinini dai nove metri. Muro di Caproni per il set-point, altro muro del centrale livornese per la chiusura. 18-25.

3 set

Starting six invariati nella terza frazione. I padroni di casa mettono tutto in campo e trovano il doppio vantaggio con Pavesi, 9-7: subito time-out per Pagliai. Colli accorcia con una palla appoggiata sulle mani del muro, ancora Simoni in contrattacco per il pareggio (11-11). Cigni e Viola danno ancora margine agli emiliani. Colli dal servizio prova a guidare la riscossa. Sul 15-14 Panciroli ritiene opportuno fermare il gioco e i Vigili riprendono margine. Va Magnani per il +3. I Lupi sbandano, poco muro-difesa e qualche errore diretto. Sul 19-15 arriva il secondo stop di Pagliai. Caproni chiude una grande azione biancorossa e la Codyeco torna a -2. Ancora il centrale, 19-18 e time-out dei padroni di casa. Al rientro Magnani trova due punti pesanti, poi arriva un errore di Mignano. 22-18. Il side-out è di Pahor, ma Magnani è incontenibile. Chiude Cigni.

4 set

Il quarto set si apre con un doppio muro di Simoni. Il centrale trentino mette anche il terzo, 1-4. Colli in “pipe”, poi errore di Magnani. Pahor firma il 3-8. Panciroli toglie Viola e inserisce Piccinini. Poi chiama i suoi a raccolta. Caproni mette a terra il +5. La Codyeco ha meno smalto rispetto all’inizio ma prova comunque a portarla in fondo senza danni. Uno dei rari errori di Magnani fa scivolare il punteggio sul 9-14. Matteini rileva Pahor, poi arriva un altro muro di Simoni. Sul 9-15 secondo discrezionale di Panciroli. I Lupi prendono il largo. Tamagnini per Bonante tra i locali. Nel momento migliore arriva qualche errore diretto, per i ragazzi di Pagliai. Di nuovo in campo Pahor. Colli prova a mettere le cose a posto, diagonale e “pipe” per il 15-19. Caproni mette il tassello del punto numero 20. Caproni e Mignano scavano ancora il solco, Ace di Pahor per il 16-23 e bis per il match-point. Chiude Caproni.

TABELLINO

VVF Marconi Reggio Emilia-Codyeco Lupi S. Croce 3-1

Parziali: 15-25, 18-25, 25-21, 19-25

VVF Marconi Reggio Emilia: Cigni 8, Corbetti 1, Pavesi 12, Catellani, Viola 3, Cavazzoli 7, Bonante, Magnani 24, Tamagnini 3, Piccinini 1, Nsia, Giovannelli (L), Ronzoni, Gianferrari (L). All. Panciroli

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini, Baldaccini, Maletaj, Camarri, Baldini, Colli 21, Matteini, Simoni 14, Da Prato 9, Caproni 14, Mignano 5, Pahor 8, Bini (L), Attuoni. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Arbitri: Marco Bertonelli, Emily Mazzola

Fonte: Lupi Santa Croce - Ufficio Stampa