Alla Vela Margherita Hack di Empoli un torneo di burraco per la solidarietà

“Domenica scorsa, presso la Vela Margherita Hack di Empoli, si è svolto un torneo di burraco organizzato dall’Associazione A.S.T.R.O. e dall’Associazione NOI DA GRANDI che ha visto la presenza di 120 iscritti, facendo registrare un tutto esaurito al limite dalla capienza della struttura ospitante. Il successo della manifestazione ha consentito di raccogliere la somma di 1800 euro da destinarsi alle finalità benefiche delle due Associazioni, che ringraziano tutti i partecipanti e i numerosi sponsor per i gadgets messi a disposizione per le premiazioni dei concorrenti e sopratutto per la sensibilità dimostrata verso gli scopi delle due Associazioni.”

Paolo Scardigli- Presidente di A.S.T.R.O.

