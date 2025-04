Aperte le iscrizioni alla "Scuola estiva" dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

L’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio prosegue il percorso di formazione letteraria rivolto a giovani laureati e ricercatori: l’esperienza di studi è resa possibile grazie alla “Scuola estiva” che l’Ente organizza da alcuni anni, proprio a Certaldo, nella casa-museo del grande autore del Trecento.

A giugno infatti è in programma un corso intensivo di lezioni per studiosi in formazione e dedicato all’opera di Giovanni Boccaccio con un corpo docente composto da storici della letteratura, filologi e storici della lingua.

Un accessus a Boccaccio, ovvero quattro giorni di lezioni, nella Sala Biblioteca dal 17 giugno al 20 giugno 2025, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza di Boccaccio e favorire lo scambio e l’acquisizione di metodi e problemi legati alla ricerca in un ambito multidisciplinare.

“Promuovere la ricerca è una delle nostre missioni per questo la “Scuola estiva” propone un percorso altamente specializzato di approfondimento dei testi di Boccaccio, ha detto la prof.ssa Giovanna Frosini presidente dell’Ente Boccaccio. A maggior ragione quest’anno, per le celebrazioni, abbiamo strutturato un percorso di studi in cui i giovani studiosi possano accrescere le proprie competenze, rimanere aggiornati sulle ultime scoperte in ambito letterario e contribuire al progresso scientifico degli studi sul padre della prosa italiana e modello per tutta l'Europa”.

Alla “Scuola estiva” accedono quattordici allievi previa selezione affidata a una commissione nominata dall’Ente Boccaccio, mentre un partecipante viene selezionato tramite bando della American Boccaccio Association e in parte sostenuto da una borsa di studio dell'Ente intitolata al ricordo di Stefano Zamponi.

Requisiti di partecipazione. Alla selezione sono ammessi candidati di età inferiore ai 35 anni, non strutturati in università, che siano: dottori di ricerca di università italiane o straniere; dottorandi di università italiane o straniere; laureati magistrali di università italiane o straniere; laureati triennali di università italiane.

Scadenza iscrizioni. Per partecipare i candidati dovranno inviare domanda entro venerdì 11 aprile 2025 al seguente indirizzo: info@enteboccaccio.it, ulteriori informazioni sul sito dell’Ente Boccaccio.

