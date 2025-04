Associazionismo giovanile, con 'Siete presente' 25mila euro per cinque progetti tra Empolese e Cuoio

Cultura e territorio sono il filo rosso che lega le cinque associazioni vincitrici nell’area empolese del bando 'Siete presente. Giovani e associazionismo', promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle undici Fondazioni bancarie della Toscana. Un bando che, nell'empolese, ha messo a disposizione un totale di 25 mila euro finanziando cinque giovani realtà territoriali.

Un bando che rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il protagonismo giovanile, l’innovazione sociale e il ricambio generazionale nel Terzo settore. E che, come ha sottolineato il presidente di Cesvot Luigi Paccosi, “dà voce ai giovani e permette loro di diventare protagonisti della società, dando un prezioso contributo al mondo del Terzo settore e al benessere della comunità”.

Alla presentazione dei vincitori del bando, tenutasi oggi 7 aprile, erano presenti il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, il vicesindaco Nedo Mennuti, il presidente di Cesvot Luigi Paccosi e la referente territoriale Cesvot Maria Rita Cestari.

“Ogni anno la presentazione di questo bando è un momento importante per il territorio – ha affermato il sindaco Mantellassi –. È un progetto fortemente voluto da Cesvot in collaborazione con Regione Toscana e le banche. Fare rete è la chiave: l’associazionismo ha sempre più bisogno di risorse, mentre quelle pubbliche sono sempre meno. Serve quindi creare nuovi strumenti di risposta ai bisogni delle persone. Questi cinque progetti sono un investimento sulla creatività, sui temi dell’ambiente, del recupero e dell’agricoltura. E sono un esempio di come la ricchezza e la pluralità delle associazioni possano fare la differenza quando messe a sistema”.

“Empoli è la casa del Cesvot territoriale – ha ricordato il sindaco – l'unico a non far riferimento a un capoluogo di provincia. Questo sta a significare come l'ambito sia veramente ricco di enti del Terzo Settore e del volontariato. I giovani finalmente possono esprimersi con dei progetti integrati nel territorio e ispirati a tantissime esperienze: dal tempo libero alla promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, passando per il riutilizzo e l'arte. In bocca al lupo a tutte e tutti per la realizzazione di questi progetti”.

Il bando è stato reso possibile anche grazie al contributo straordinario delle undici fondazioni bancarie del territorio. “È una delle prime volte in cui tante realtà bancarie decidono di unirsi per sostenere un progetto così importante – ha evidenziato Luigi Paccosi –. Il volontariato non è solo cura sanitaria, ma anche attenzione all’ambiente, al territorio e alla cultura. Per questo siamo orgogliosi che questo progetto sia stato preso d'esempio e che l’Associazione delle Casse di Risparmio Italiane voglia contribuire a portare questo bando su scala nazionale”.

“Questo è un territorio vivace – ha aggiunto Maria Rita Cestari – e questi progetti permettono alle associazioni di farsi conoscere e di raccontare la propria esperienza in modo creativo, con un doppio filo sui temi di quest'anno che uniscono cultura e ambiente. "Questi sono solo 5 dei 18 progetti presentati, un numero che testimonia la grande vitalità e la volontà di fare delle associazioni”.

Anche Giovanni Urti, presidente della Fondazione CR San Miniato, ha voluto sottolineare l’importanza di questa sinergia tra enti pubblici, fondazioni bancarie e associazioni: “Il sostegno a questo progetto è frutto della consapevolezza che il futuro dell’associazionismo dipende dalla capacità dei giovani di contribuire attivamente a costruire un tessuto sociale coeso, solidale e dinamico. Questo bando rappresenta una straordinaria occasione di crescita e di impegno civico”.

Cinque, dunque, i progetti finanziati nell’Empolese con 5.000 euro ciascuno:

'Carciofarte – Coltiviamo Cultura' ente capofila Associazione Sete Aps, ente gruppo proponente Suonamidite, partner Anpi Sezione di Vinci, Azienda Agricola Ferracuti di Ferracuti Maurizio e Tiziano Ssa, Azienda Agricola La Maddalena di Palatresi Carla, Circolo Ricreativo Apparita, Comune di Vinci, Fattoria Dianella 1 Societa' Agricola S.S., Fondazione Riusiamo L'Italia Onlus, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di San Miniato, Opus Studio Tecnico Associato Cipollini e Palandri, Parrocchia di San Pantaleone, Strade dell'Olio e del Vino Del Montalbano, Le Colline di Leonardo. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

'Narrazioni Popolari' ente capofila Tra I Binari Aps, ente gruppo proponente San Miniato Comitato Manifestazioni Popolari Aps, partner Associazione Turistica Pro Loco San Miniato, Canto Rovesciato – Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

'Argine Verde: Giovani, Ambiente e Comunità' ente capofila Centro Accoglienza Empoli, enti gruppo proponente Il Delfino Azzurro Odv, Noi Da Grandi, Re.So. Recupero Solidale, partner Alia Servizi Ambientali S.P.A., Comitato di Quartiere di Avane, Golem Gruppo Operativo Linux Empoli Aps, Scomodo Srl, V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi Odv. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

'Artshub Next: da Festival a Incubatore di Espressività Giovanile' ente capofila Ass.Ediati - Ets Aps, enti gruppo proponente Accademia Musicale di San Miniato Basso Aps, Gruppo Teatrale Four Red Roses Associazione di Promozione Sociale, partner Associazione Miscela Aps, Associazione Musicale Didasko, Casa del Popolo Castelfranco di Sotto Aps, Comune di Castelfranco di Sotto, Comune di Fucecchio, Venerabile Confraternita di Misericordia di Castelfranco di Sotto Odv. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

'Scrivere e vivere la ricchezza della diversità'ente capofila Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio – Odv, ente gruppo proponente Coordinamento Misericordie Area Empolese Valdelsa Valdarno Odv, partner Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano Odv, Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana Odv. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro..

