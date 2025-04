Sant’Anna, incontro con la creator digitale Benedetta Santini

Cosa c’entra Kant con la predisposizione a sprecare il nostro potenziale? E perché dovremmo leggere Socrate per imparare a confrontarsi con gli altri senza litigare? Raccontare la filosofia è di per sé complesso. Servono competenza, conoscenza e buone capacità oratorie. Saper raccontare la filosofia con un linguaggio accessibile, colto ma non accademico, in grado di creare connessioni tra le teorie dei grandi pensatori e i problemi e le situazioni della vita quotidiana è l’obiettivo di Benedetta Santini (@filosofiaecaffeina), la giovane creator digitale con oltre 220mila follower su Instagram e TikTok, che ha avuto il merito di sdoganare la filosofia sui social.

‘Scegliere con filosofia, orientarsi con consapevolezza’ è il titolo dell’incontro pubblico di Orientamento organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con l’Associazione Nicola Ciardelli Onlus, in programma mercoledì 9 aprile, a partire dalle ore 17,30. Un modo per conoscere la filosofia, le sue molteplici sfaccettature, le relazioni con il quotidiano, assieme a un volto noto dei social, capace di raccontare discipline complesse con una formula narrativa che appassiona migliaia di persone.

L’incontro rientra nelle iniziative di orientamento per promuovere il concorso per l’ammissione ai Corsi Ordinari di I livello e a ciclo unico e di II livello della Scuola Sant’Anna. In questa direzione si muove proprio la collaborazione tra la Scuola e i giovani creator digitali: la scienza, e in più generale il sapere, è qualcosa a portata di mano, accessibile a tutti, da divulgare anche fuori dai canonici contesti e con nuove forme narrative.

Dopo il primo incontro con Virginia Benzi (@quantum _girl_vivi), che si è svolto lo scorso 27 marzo, quello di Benedetta Santini (@filosofiaecaffeina) è il secondo di un trittico che si conclude lunedì 14 aprile con l’Open Day dedicato ai Corsi ordinari di II livello che vede come protagonista Fabiana Andreani (@FabianaManager).

L'evento con Benedetta Santini è gratuito e aperto a tutti, ma è necessario registrarsi attraverso questo link.

Il programma dell’incontro

L’iniziativa si svolge in due momenti: alle ore 17,30 è previsto il firmacopie del libro di Benedetta Santini "Platone, c'ho l'ansia: 8 filosofi per trovare il tuo posto nel mondo" (edito da Mondadori, collana Gaia). Il firmacopie è previsto presso l’Edicola della legalità, in piazza Santa Caterina (Pisa).

Alle 18,30, presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, Benedetta Santini presenta il suo libro e risponde alle domande delle Allieve e degli Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna. Saluti e introduzione a cura di Eloisa Cristiani, Delegata in materia di Orientamento.

Benedetta Santini, la psicologa con la passione per la filosofia

Benedetta Santini è una psicologa con un master in Psicodiagnostica Clinica e Forense che, dopo un’esperienza di insegnamento, ha deciso di seguire la sua vera passione: la filosofia. Molto nota per il suo impegno nella divulgazione filosofica attraverso i social media, nel 2020 ha fondato Filosofia e Caffeina per rendere la filosofia accessibile a un pubblico più vasto e per mostrare come la filosofia, sostenuta dalle ricerche psicologiche, possa davvero cambiare la vita delle persone. Ha collaborato con Mondadori e Città della Scienza, i suoi video su TikTok hanno totalizzato 1.6 milioni di likes. È stata speaker per TEDx e per il festival "Parole Ostili". Nel 2022, ha pubblicato il libro "Platone, c'ho l'ansia: 8 filosofi per trovare il tuo posto nel mondo".