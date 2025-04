Bob Sinclar torna in Toscana: appuntamento imperdibile il 25 luglio al Tini' Sound Garden di Cecina

Bob Sinclar torna in Toscana a luglio e a soli pochi giorni dall'inizio delle prevendite, c'è grande fermento tra i fan dell'artista e gli appassionati degli eventi dance. Grande la richiesta dei biglietti, centralini in tilt per le tante richieste di informazioni sulla serata, che qui di seguito vi riportiamo ( con preghiera di pubblicazione per informare i lettori ).

Dopo il grande successo dello scorso anno, con un evento andato sold out, Bob Sinclar torna sul palco del Tini’ Sound Garden di Cecina per una notte indimenticabile.

Il celebre DJ e produttore francese ha voluto fortemente questo ritorno, confermando il legame speciale con il pubblico italiano e con il Tini’, ormai una delle location più rinomate per gli eventi dance estivi.

L'appuntamento è fissato per il 25 luglio, quando uno dei più acclamati artisti della scena house internazionale salirà in consolle per regalare al pubblico una serata unica. L’evento, atteso come il party dance dell’estate toscana, è frutto della rinnovata collaborazione tra Tini’ Sound Garden e LEG Live Emotion Group.

Le prevendite sono attive su Beepticket.

BOB SINCLAR: UNA LEGGENDA DELLA MUSICA HOUSE

Bob Sinclar, nome d’arte di Christophe Le Friant, è un'icona della musica elettronica mondiale. Con uno stile che mescola house, funk e disco, ha conquistato generazioni di clubbers e appassionati di musica dance.

Pur essendo noto già da diversi anni nella scena elettronica, la sua fama mondiale esplose nel 2005 con il singolo 'Love Generation', seguito nel 2006 da 'World, Hold On', due hit che hanno scalato le classifiche internazionali e fatto ballare milioni di persone. Proprio "Love Generation" fu scelta come una delle canzoni ufficiali dei Mondiali di calcio del 2006.

Nello stesso anno, Bob Sinclar ha ricevuto il prestigioso World Music Award come Miglior DJ del mondo, consolidando il suo status di superstar della dance music. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti del calibro di Sean Paul, Pitbull, Shaggy e molti altri, continuando a reinventarsi e a dettare le tendenze del panorama musicale internazionale.

Con il suo carisma e il suo sound inconfondibile, Bob Sinclar è pronto a far vibrare ancora una volta il Tini’ Sound Garden, per una serata che si preannuncia indimenticabile.

25 Luglio 2025 Tini’ Sound Garden, Cecina

Prevendite attive qui

Per maggiori informazioni e biglietti: www.legsrl.net

Fonte: Ufficio Stampa