Alla Farmacia Medri di Limite il prestigioso riconoscimento del Bollino Rosa Verde

Un gran riconoscimento per una realtà collaudata di Limite sull'Arno. Giovedì 3 Aprile al ministero della Salute la Farmacia Medri, attiva a Limite, è stata premiata per essere tra le prime 136 farmacie con il Bollino Rosa Verde.

Si tratta del nuovo riconoscimento istituzionale di Fondazione Onda ETS riservato alle farmacie italiane che si pongono come modello innovativo nell'offerta dei servizi, in particolare alle donne, alle persone fragili, con lo scopo di garantire prevenzione, continuità assistenziale e sociale sul territorio.

Il Bollino RosaVerde si propone di contribuire a potenziare le attività di screening e prevenzione, nonché migliorarne l’accessibilità, favorire l’aderenza alle terapie, contribuire a una migliore gestione delle condizioni croniche, soprattutto quelle femminili. Inoltre, ha l’obiettivo di promuovere una cultura della medicina di genere partendo dall’importanza della prevenzione e cura della salute, alla completa informazione sui servizi offerti, orientando il paziente ad una scelta consapevole delle cure e valorizzando, così, il ruolo sociale della farmacia.

«Il Bollino RosaVerde di Fondazione Onda ETS è un riconoscimento istituzionale che mette in luce le farmacie che promuovono la medicina di genere, valorizzando il loro ruolo sul territorio in continuità e collegamento con gli Ospedali con il Bollino Rosa. - sottolinea Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS - Sono le donne a recarsi più frequentemente in farmacia per sé o per i propri cari e sono donne le principali utilizzatrici di farmaci vivendo più a lungo degli uomini, ma essendo gravate da più patologie. Attraverso un percorso formativo ai farmacisti aderenti al nuovo network e iniziative di comunicazione a favore della popolazione sulle principali patologie di genere, crediamo si possa migliorare la personalizzazione delle cure e l'aderenza terapeutica».