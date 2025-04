Alla dottoressa Capovani la medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime profonda gratitudine e commozione per l’alto riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla memoria di Barbara Capovani, la direttrice del Servizio di psichiatria diagnosi e cura (Spdc) di Pisa tragicamente scomparsa nel 2023 a seguito di una assurda aggressione all’uscita dal lavoro. Alla cerimonia di conferimento della Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica erano presenti, tra le autorità, il Ministro della Salute Orazio Schillaci e il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano.

La motivazione del conferimento sottolinea l’impegno e la dedizione assoluta della Dott.ssa Capovani alla professione medica: "Psichiatra dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, aggredita e uccisa da un suo ex paziente che nutriva rancori verso di lei. Una passione, quella della psichiatria, in cui aveva sempre creduto e dato tutta sé stessa, con un’attenzione particolare ai meno fortunati. Non ha mai agito per interesse personale, ma solo ed esclusivamente con l’obiettivo di fare stare bene i suoi pazienti".

"La medaglia d’oro conferita alla dottoressa Capovani – dichiara la direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest – rappresenta un riconoscimento non solo alla sua figura professionale e umana, ma anche al valore e al coraggio di tutti gli operatori impegnati nella sanità e in particolare nella salute mentale. Barbara continua a vivere nell’impegno quotidiano dei suoi colleghi e nel ricordo affettuoso di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lei. L’Azienda rinnova alla famiglia la propria vicinanza, nella consapevolezza che il suo esempio rappresenti un riferimento imperituro per tutta la comunità sanitaria”.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa