'Capraia in punta di penna' in mostra alla chiesa di Sant'Antonio

Un viaggio tra colori, segni e suggestioni, dove l'artista Paolo Amico ha esplorato e reinterpretato l'anima dell'isola, coinvolgendo anche le scuole in una esperienza unica. Tutto questo è "Capraia in punta di penna", inaugurata sabato scorso nella chiesa di Sant'Antonio e aperta fino al 27 aprile.

Nella mostra è visibile il Diario d'Arte di Paolo Amico che spazia e racconta, con disegni realizzati sul posto, le varie vedute sull'isola. Insieme a questo è possibile ammirare la rappresentazione di alcuni suggestivi paesaggi. Le opere sono state realizzate rigorosamente con penne a sfera colorate e la stessa tecnica è stata utilizzata anche dai ragazzi di scuole elementari e medie dell'isola che, per alcuni giorni, hanno lavorato a stretto contatto con l'artista in laboratori dedicati, disegnando un territorio visto dal mare stimolando fantasia e creatività e realizzando a loro volta, alcune opere esposte in mostra.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'impegno dell'Associazione "Amici Arcipelago toscano" che ha lanciato il progetto "Onde Creative", un viaggio tra arte e territorio, dove Capraia Isola e Rio Marina diventano scenari di una esperienza unica e dove l'arte incontra la natura in un continuo dialogo. "La Foresteria d'artista - è stato spiegato - è il fulcro di questo movimento, accogliendo un via vai di artisti che trasformano i luoghi in spazi di ispirazione e sperimentazione".

La prima Foresteria d'Artista del percorso "Onde Creative" è stata proprio quella di Paolo Amico a Capraia, in una collaborazione stretta che ha visto coinvolti, oltre alla scuola, il Comune ( presenti all'inaugurazione il sindaco Lorenzo Renzi e l'assessore Nawal Menad ), la dirigenza della Pro Loco e i residenti dell'Isola, in un momento di condivisione nel segno dell'arte e della natura.

Fonte: Ufficio stampa