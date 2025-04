Castelfiorentino, 25° raduno di auto storiche: tra nostalgia e passione per i motori

Dalla mitica e 'popolare' Fiat 500 alla grintosa Alfa Romeo 'Giulia'. Dalla A112 'Abarth' alla Fiat 124, berlina inizialmente concepita per un target più alto. Domenica 13 aprile è in programma in Piazza Gramsci il 25° raduno d’auto d’epoca, iniziativa promossa dal Gruppo “Fiat 500” Valdelsa (Certaldo-Castelfiorentino) con il patrocinio del Comune

In mostra alcune decine di auto che hanno accompagnato i sogni e gli anni spensierati delle generazioni passate, come pure i ricordi – non immuni da un pizzico di nostalgia - condivisi con i propri genitori e familiari.

A partire dalle 8.30 le auto saranno in mostra in Piazza Gramsci (iscrizioni dei partecipanti presso Pasticceria Napoletana) mentre alle 11.30 è in programma un giro turistico sulle colline circostanti della Valdelsa (Montespertoli, Gambassi Terme, Montaione) con pranzo alle 13 in un ristorante convenzionato

Per chi possiede un’auto d’epoca e desidera partecipare alla manifestazione è necessario prenotarsi. Per informazioni ulteriori e prenotazioni si può contattare il gruppo 'Fiat 500' Valdelsa tramite mail (info@fiat500valdelsa.it) oppure per telefono:

Vincenzo (Presidente) 360 707622, Paolo 338 2787174.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

