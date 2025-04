Commissione ecomafie, sopralluogo sul Rovigo nell'Alto Mugello

Martedì 8 aprile si terrà il sopralluogo di una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari a Palazzuolo sul Senio. Il tema è il recente sversamento di rifiuti nell'alveo del rio Rovigo causato da una frana in una discarica chiusa da tempo.

Il presidente Jacopo Morrone e il commissario Simona Petrucci saranno a Palazzuolo sul Senio per incontrare rappresentanti dei Comuni di Palazzuolo e Firenzuola. Verificheranno, si spiega in una nota, "la situazione e l'eventuale impatto ambientale determinato dalla dispersione di rifiuti e per avere notizia diretta dei provvedimenti necessari per la gestione e il contenimento di ulteriori sversamenti".