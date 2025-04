Jennifer Lopez in concerto in estate a Lucca

Jennifer Lopez sarà a Lucca in estate. L'attrice e cantante sarà in tour in Europa e in Italia farà tappa solo al Lucca Summer Festival. La data da segnare sul calendario è il 21 luglio.

I biglietti del tour Up alla night saranno disponibili con una presale esclusiva di Radio 101 da mercoledì 9 aprile alle 11 a giovedì 10 alle 23,59; per tutti dall’11 aprile alle 11. Info www.luccasummerfestival.it.

