Contratti pubblici dopo il correttivo appalti, il convegno a Firenze

A due anni dall’approvazione del Codice degli appalti (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), Anci Toscana organizza per mercoledì 9 aprile a Firenze (Via delle Pandette, 35) insieme al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze e in collaborazione con ANCE Toscana e CNA Toscana una mattinata di riflessione e confronto, con il coinvolgimento degli enti locali e di tutti gli operatori del settore.

L’ iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento sulle principali questioni interpretative e applicative del quadro normativo che disciplina gli appalti pubblici, anche alla luce del D.Lgs. 209/2024, il cosiddetto “correttivo appalti”, che ha introdotto importanti modifiche e integrazioni.

Apriranno i lavori Irene Stolzi, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze e Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e delegato di Anci Toscana alla finanza locale.

Sono attese poi le relazioni dell’avv. Domenico Iaria sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, quella di Riccardo Giani, presidente della quarta sezione del TAR della Toscana sulla disciplina dei contratti sottosoglia e l’affidamento diretto, quella dell’avv. Gaetano Viciconte sulla revisione dei prezzi e quella del prof. Gian Franco Cartei sulla finanza di progetto.

A seguire, la tavola rotonda coordinata dal direttore di Anci Toscana Simone Gheri, con gli interventi della segretaria comunale di Signa Simonetta Fedeli, della responsabile del settore contratti della Regione Toscana Ivana Malvaso, di Laura Andrei del Comune di Firenze, del presidente di ANCE Toscana Rossano Massai, del responsabile di CNA Costruzioni Toscana Roberto Pellegrini e del coordinatore della Rete Professioni Tecniche Simone Frosini.

