Dazi, Empoli in Azione: "Scegliere prodotti nazionali ed europei, per sostenere la nostra economia"

L'introduzione dei dazi imposti dal governo degli Stati Uniti rappresenta un atto ostile che danneggia i produttori europei e i consumatori italiani. In un momento in cui la cooperazione internazionale dovrebbe essere la chiave per affrontare le sfide globali, questa decisione unilaterale mina il libero scambio e la stabilità economica. Le conseguenze di questa scellerata politica saranno pesanti, con perdita ulteriore di posti di lavoro e di potere di acquisto.

Come partito politico Empoli in Azione, riteniamo che sia fondamentale rispondere a questa provocazione in modo democratico e costruttivo, anche partendo dalle nostre città. Per questo motivo, rivolgiamo un appello alla grande distribuzione del circondario empolese affinché si impegni a indicare chiaramente sugli scaffali la provenienza italiana ed europea di tutti i prodotti in vendita.

Riteniamo sia mai come adesso necessaria la massima trasparenza ed informazione nei confronti dei consumatori, che avranno così la possibilità di scegliere consapevolmente i prodotti che sostengono l'economia europea e i valori di cooperazione e apertura che essa rappresenta, valutando invece se acquistare prodotti provenienti proprio da quei paesi che oggi minacciano, con le proprie azioni, le nostre economie.

Invitiamo tutti i cittadini a sostenere questa campagna, scegliendo prodotti nazionali ed europei e dimostrando così il loro sostegno ai produttori locali e alla nostra economia. Insieme, possiamo lanciare un segnale forte e chiaro al governo degli Stati Uniti: l'Europa non accetterà passivamente decisioni che danneggiano i suoi interessi e i suoi valori.

Fonte: Luca Ferrara, Empoli in Azione