Inaugurato a Quarrata il rinnovato impianto di depurazione

È stato inaugurato ufficialmente questa mattina il rinnovato Impianto di Depurazione di Quarrata in via Brunelleschi.

L’opera per l’occasione è stata aperta a autorità e stampa ed erano presenti, tra gli altri, Gabriele Romiti, Sindaco del Comune di Quarrata, Nicola Perini, Presidente di Publiacqua, ed i tecnici di Publiacqua e Ingegnerie Toscane che hanno realizzato l’opera.

NUMERI E CARATTERISTICHE DI UN’OPERA FONDAMENTALE PER L’AMBIENTE

I lavori, iniziati nel 2022, si sono conclusi ad inizio 2025 ed oggi Quarrata può contare su un impianto di depurazione rinnovato e pienamente efficiente.

L’ampliamento del depuratore ha richiesto a Publiacqua un investimento di 3,5 milioni di euro per un’opera di ultima generazione che grazie a questi lavori ha oggi una potenzialità pari a 15.000 abitanti equivalenti (rispetto ai 10.000 ab/eq che aveva in precedenza) e ad esso sono collettati per essere depurati i reflui di Quarrata con l’accentramento in questo impianto del trattamento dei reflui di tutto il comprensorio, senza modificare né ampliare l’area attualmente occupata dall’impianto ed il rispetto delle distanze dalle abitazioni limitrofe.

L’intervento di revamping dell’Impianto ha previsto la trasformazione dei due bacini combinati in vasche biologiche di nitro-denitro, realizzazione di due nuovi sedimentatori secondari; realizzazione di nuova sezione di ispessimento statico; realizzazione di una nuova vasca di stabilizzazione aerobica dei fanghi; realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e ricircolo fanghi ispessiti/digeriti; interventi vari sulle infrastrutture esistenti mirati per il miglioramento del processo e potenziamento delle rese depurative.

UN TASSELLO IMPORTANTE DI UN PUZZLE PIU’ GRANDE

Il revamping dell’Impianto di Depurazione di via Brunelleschi fa parte di un piano complessivo di risistemazione fognaria di tutta l’area pistoiese, principalmente connesso alla risoluzione della procedura d’infrazione comunitaria. A tale scopo, sono state realizzate opere per circa 25 milioni di euro che hanno compreso l’adeguamento del Depuratore Centrale di Pistoia e la realizzazione di oltre 20 km di collettori fognari.

Inoltre, si ricordano altri interventi di rilevanza per l’area, come la dismissione del depuratore di Catena di Quarrata ed il conseguente collettamento dei reflui al depuratore di Seano, nel Comune di Carmignano, ed il rinnovamento del depuratore di Casalguidi, a Serravalle Pistoiese.

LE DICHIARAZIONI

“Un progetto fortemente richiesto da questa Amministrazione Comunale – dice Gabriele Romiti, Sindaco di Quarrata –L’ampliamento del depuratore permette finalmente di servire 5 mila cittadini in più rispetto al vecchio impianto, aumentando la capacità di ricevere le acque reflue di una comunità in continua espansione. Quello che inauguriamo oggi è un impianto completamente rinnovato, più funzionale e performante: un servizio migliore offerto a tutti i nostri concittadini e all’ambiente, grazie ad un depuratore più efficiente in grado di depurare le acque del nostro territorio in maniera sempre più sostenibile”.

“Il tema della depurazione -spiega il Presidente di Publiacqua Nicola Perini – è oggi cruciale: la sensibilità ambientale che è presente e diffusa nella nostra società, nelle amministrazioni pubbliche e, ancora di più, che è sentita da tutti i cittadini, ci impone di impegnarci al massimo per la tutela dell’ambiente; la depurazione delle acque reflue è un aspetto importantissimo di questa attenzione. Oggi, infatti, non è più accettabile sversare le acque reflue direttamente nell’ambiente, è un obbligo morale e civile per noi, ancora prima che un obbligo dettato dalle normative europee. Sottolineo che comunque la Toscana è una delle poche regioni fuori da ogni infrazione europea inerente fognatura e depurazione e questo è un risultato ottenuto dai gestori del servizio ma anche dai cittadini di tutto il nostro territorio che hanno dato un contributo ambientale straordinario per il loro territorio pagandolo attraverso la tariffa del servizio idrico”.

Fonte: Comune di Quarrata