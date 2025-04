Ecoesione: il gioco da tavolo sulla sostenibilità di Unipi debutta a 'PLAY 2025'

Grande debutto per Ecoesione, il gioco strategico che affronta i temi della sostenibilità ideato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Pisa in collaborazione con i game designer dell’associazione Golem’s Lab. Il gioco è stato presentato a PLAY 2025, il più importante evento italiano dedicato al mondo del gioco da tavolo che si è svolto a Bologna dal 4 al 6 aprile.

Ecoesione, un gioco nato dalla collaborazione tra economisti dell’Università di Pisa (Dipartimento di Economia e Management) e i game designer dell’associazione Golem’s Lab di Bologna, è pensato per riflettere sull’uso responsabile delle risorse naturali. La sfida è raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, evitando il consumo eccessivo di risorse fossili.

“Ecoesione non è solo un gioco da tavolo, ma uno strumento educativo per comprendere meglio l’urgenza di una transizione ecologica. Vogliamo stimolare una riflessione sulle sfide ambientali in modo coinvolgente e accessibile, attraverso il linguaggio ludico.”, ha detto Simone D’Alessandro, professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa e tra gli ideatori del gioco.

Fonte: Università di Pisa