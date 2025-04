Empoli-Granaiolo, 'Per un altro raddoppio' risponde al sindaco: "Propaganda. Incontri insoddisfacenti"

A seguito della dichiarazione del sindaco di Empoli Alessio Mantellassi in merito ad alcune modifiche al progetto del raddoppio ferroviario di Granaiolo, il 'EmpoliGranaiolo per un altro raddoppio', attraverso una nota, si esprime nel merito dell

"Primo, l'ottimismo che straborda da questo comunicato del nostro sig. Sindaco, oltre ad essere fuori luogo, è al limite della propaganda.

Secondo, non corrisponde al vero, in nessuna parte: infatti, come può essere "possibile far pervenire richieste più di dettaglio in merito a immobili e terreni di proprietà interessati dai cantieri del raddoppio", se nessuno ci ha ancora fatto vedere il progetto esecutivo di dettaglio che, secondo le informazioni che ci dette il Sindaco in occasione dell'incontro avvenuto nel suo ufficio a metà ottobre 2024, doveva essere pronto e messo a nostra disposizione, entro il messe di ottobre 2024. Nessuno sa dirci dove e cosa faranno nei dettagli.

Terzo, la verità è che i tanto decantati incontri, stando a quanto detto da molti cittadini che vi hanno partecipato, non sono stati soddisfacenti, in alcuni casi i toni sono stati piuttosto accesi.

Quarto, ci permettiamo di suggerire al nostro Sig. Sindaco: che dal primo cittadino, ci aspetteremmo una capacità interpretativa degli interessi generali più puntuale e decisa. Non un "mediatore", ma un Amministratore che sappia cosa necessita alla Città ed a chi ci vive. Cosa avvenuta nel caso del rifacimento del sottopasso di via Bonistallo (zona scolastica), lavoro sacrosanto e di un'enorme utilità. È talmente fondamentale che lo scandalo che non fosse stato fatto qualche decennio fa, magari insieme a quelli (che sembra verranno invece chiusi) di via Arnolfo di Cambio e di via Pratignone. "Ponticini" che risalgono all'ottocento, quando erano in Aperta campagna.

Quinto, da tempo chiediamo di poter vedere un altro fondamentale progetto per la messa in sicurezza delle nostre frazioni, le cosiddette misure di contenimento delle acque meteoriche che si rovesciano dalle colline sopra i nostri abitati.

Infine, una nota positiva (anche se in un ritardo che speriamo non la renda inutile), si dice che la commissione verrà approvata entro il mese di aprile. La prima riunione della "promessa" si farà prima dell'estate?"

Notizie correlate