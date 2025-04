Ex consigliere di Firenze salva uomo da arresto cardiaco in strada

A Firenze, in piazza Santo Spirito, un uomo colto da arresto cardiaco è stato salvato grazie all’intervento tempestivo dell’ex consigliere comunale Stefano Di Puccio e di un medico anestesista, entrambi presenti per caso. Di Puccio ha praticato manovre di rianimazione per oltre 25 minuti, tecniche apprese in un corso di primo soccorso per cittadini, fino all’arrivo dell’ambulanza. L’uomo è ora ricoverato in terapia intensiva, ma vivo.

L’episodio ha suscitato grande commozione, anche in Palazzo Vecchio, dove il capogruppo di Forza Italia Alberto Locchi ha ricordato l’impegno di Di Puccio nella promozione della cultura del primo soccorso, in particolare tra i commercianti di piazza della Passera, dove contribuì all’installazione di un defibrillatore e alla formazione con corsi di rianimazione (BLS-D). Un gesto che, sottolinea Locchi, oggi ha fatto davvero la differenza.