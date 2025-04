Spettacolo, 'La Fiaba dell'Amore Lento' al Quaranthana di San Miniato: tra sentimenti e il passare del tempo

Venerdì 11 aprile ore 21:30 al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 50 loc. Corazzano) Guascone Teatro e LST Teatro presentano La fiaba dell’amore lento, spettacolo teatrale tratto da un racconto di Andrea Kaemmerle che è interprete insieme a Daniela Morozzi, per adattamento e regia di Manfredi Rutelli.

Lo spettacolo, tratto da una storia dolcissima quanto comica nasce come un omaggio all’amore che sa come non farsi erodere dal 'famelico tempo' e in onore di quel mestiere, sempre più spesso si va perdendo, di antichi teatranti, un po’ cialtroni e molto artigiani.

La fiaba dell’amore lento mette insieme sulla scena la bravissima Daniela Morozzi, affermata attrice e teatrante dalle mille esperienze e il 'clown della porta accanto' Andrea Kaemmerle, accatastatore di emozioni comiche. Gli attori danno vita ai protagonisti di una storia d’amore alla Giulietta e Romeo. In una stanza/camerino improvvisata, i due personaggi si stanno preparando per fare il loro spettacolo a un banchetto di nozze. Con il desiderio di far portare agli invitati e agli sposi un’eclatante gioia vengono fuori, nel momento dell’attesa, i dubbi, i battibecchi e le fragilità di una coppia che ha un legame profondo e intimo per una vita trascorsa insieme.

Mettere in scena uno spettacolo per una festa di matrimonio vuol dire per loro rinnovare ogni volta la promessa, alimentando un sentimento andato ormai oltre la passione e diventato un’unione vera di due persone, ancora innamorate.

Tra ricordi e nuovi entusiasmi, tra discussioni sul repertorio e preoccupazioni per il destino dei futuri sposi, tra cibi gourmet e cucina casereccia, il tempo scorre, segnato dai piatti di portata annunciati dalla voce del direttore di sala proveniente da fuori. Finché la chiamata dell’arrivo in tavola del vino dolce che prepara al fatidico taglio della torta, non segna il momento dell’andata in scena per i nostri due eterni amanti.

Lo spettacolo scorre brillante e profondo, mettendo a confronto Rito e Cerimonia ed evidenziando quanto le relazioni romantiche, anche quelle delle fiabe, siano sempre anche un’azione politica, da Romeo e Giulietta a The Lobster, non solo perché la società influenza il modo di vivere i legami interpersonali, ma anche perché la cura e la costruzione di una solida e duratura relazione di coppia, oggi come oggi, può essere l’inizio di una piccola rivoluzione personale che può diventare la spinta a cambiare anche il mondo che ci circonda.

LA FIABA DELL’AMORE LENTO è l’ultimo spettacolo della stagione Teatrale del Quaranthana Teatro Miniato (via Zara 58 San Miniato, loc. Corazzano), una stagione d’autore, che ha unito la comicità del teatro al teatro contemporaneo, al teatro di ricerca, alla letteratura e alla musica. La stagione è organizzata dal Teatrino dei Fondi, compagnia e residenza artistica, con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana.

INIZIO SPETTACOLI PROSA ORE 21:30

BIGLIETTI

INGRESSO INTERO € 16

RIDOTTO € 15

RIDUZIONI UNDER 25 e OVER 65

