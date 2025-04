Fucecchio, torna il Gran galà dei musici e sbandieratori: musica e spettacolo in vista del Palio

Come da tradizione, il centro storico di Fucecchio si appresta a vestirsi a festa in occasione Gran galà dei musici e sbandieratori, l’evento di avvicinamento al Palio del 18 maggio, in cui si potranno ammirare i colori delle 12 contrade vibrare al ritmo incalzante dei tamburi del gruppo musici e delle coreografie degli sbandieratori.

Visto il successo della precedente edizione realizzata in notturna, il galà si terrà sabato 12 aprile alle ore 21 in piazza Vittorio Veneto. Nell'occasione, l’associazione Palio delle Contrade ha incaricato la Proloco di Fucecchio di allestire una zona ristoro chiamata 'Assaggi di Palio', sul Poggio Salamartano, per offrire, a chi lo vorrà, la possibilità di fare un aperitivo o cenare. Fin dal pomeriggio saranno disponibili pizza cotta a legna, panini ed altre golosità, da accompagnare con birra, vini e cocktail. Saranno inoltre allestiti sia tavoli all’aperto, per cenare nella suggestiva terrazza che si affaccia sulla valle dell’Arno, che al chiuso.

L’evento è ad ingresso libero. Per la pizza, è gradita la prenotazione del tavolo chiamando il numero 329 2506586.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

