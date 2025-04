Giornata Mondiale del Parkinson, due mattine di incontri tra Firenze e Prato

In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, il Fresco Parkinson Institute Italia Onlus, la Fondazione Palazzo Strozzi e il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci si uniscono per organizzare due mattine di incontri dedicate al tema “Arti e Parkinson” come momento di riflessione sul ruolo della cultura nella promozione della salute individuale e collettiva.5

Le due giornate sono l’occasione per mettere in rete tre istituzioni toscane, impegnate nel migliorare la qualità di vita delle persone con malattia di Parkinson, attraverso la partecipazione ad attività artistiche stimolanti che promuovono la socialità e quindi possono contribuire ad ampliare il mondo dei legami. Sono in aumento le attività artistiche per le quali vi sono chiare evidenze scientifiche che ne dimostrano il miglioramento dei sintomi motori e non motori e la qualità di vita.

L’evento nasce inoltre per sensibilizzare nei confronti della malattia e in particolare fornire a chi vive questa condizione nuove nozioni per migliorare l’inclusività all’interno delle proprie abitazioni e l’accessibilità negli spazi pubblici e fornire un nuovo punto di vista sul rapporto tra la fruizione e l’attività artistica ed il benessere.

La prima giornata si svolge a Prato presso il Centro Pecci e prevede un’attività di Dance Well nelle sale del museo, per proseguire poi con interventi presso il Cinema Pecci per riflettere sul tema degli spazi accessibili: dall’abitazione al museo.

Il secondo giorno si svolge a Firenze a Palazzo Strozzi e prevede un’attività del progetto Corpo Libero nel Cortile del Palazzo; si prosegue con un incontro in Altana sull’impatto che le arti hanno nei nostri corpi, nella neuroestetica e nel benessere.

Tutti gli eventi sono aperti alle persone con Parkinson, ai professionisti di ambito museale e sociosanitario, agli educatori e ai familiari, per condividere esperienze, confrontarsi con nuove metodologie di lavoro e scoprire un nuovo orizzonte di possibilità ed esperienze con le arti.

Tutti gli eventi sono gratuiti, è richiesta la prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-arti-e-parkinson-giornata-mondiale-del-parkinson-1300987341159

PROGRAMMA

Giovedì 10 aprile 2025 ore 10,00 - 13,00

Centro Pecci (PRATO)

· 10am-11am: Attività Dance Well (Sala Grande)

· 11am-11.30am: Saluti istituzionali (Cinema Pecci)

· 11.30am-1.00pm:

“SPAZI ACCESSIBILI: DALL’ABITAZIONE AL MUSEO”

Monica Norcini - Abitare accessibile

Mattia Pistolesi - Il design inclusivo: flessibilità e versatilità domestica

Azzurra Begeja - Terapia occupazionale e adattamento

Fosbury Architecture - Fosbury Architecture per Laboratorio di Benessere, Centro Pecci

Tavola Rotonda: Irene Balzani, Azzurra Begeja, Stefano Collicelli Cagol, Fosbury Architecture, Irene Innocente, Monica Norcini, Mattia Pistolesi

Venerdì 11 aprile 2025, ore 10,00 - 13,00

Palazzo Strozzi (FIRENZE)

· 10am-11am: Attività del Progetto Corpo libero (Cortile)

· 11am-11.30am: Saluti istituzionali (Altana)

· 11.30am-13.00

“L’IMPATTO DELLE ARTI: CORPO, NEUROESTETICA E BENESSERE”

Enrico Grassi - Il cervello visivo tra percezione e arte

Luisella Carnelli - Danzare il cambiamento: Dance Well tra esperienza, impatto e connessione umana

Tavola Rotonda: Irene Balzani, Luisella Carnelli, Enrico Grassi, Irene Innocente, Monica Norcini, Paola Vanni

