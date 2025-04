Ucciso a 56 anni da una lastra di vetro caduta dall'alto

Un nuovo dramma sul lavoro in Toscana, stavolta in Versilia. A morire è un uomo di cinquantasei anni, che stava lavorando in viale Pistelli a Lido di Camaiore. Sarebbe stato colpito mortalmente da una lastra di vetro, caduta dall'alto.

L'incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 15 di lunedì 7 aprile a due passi dalla passeggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 ma non c'è stato niente da fare. Si indaga adesso sulle cause che hanno determinato la caduta della lastra di vetro.