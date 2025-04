Livorno in Serie C, Giani: "Applaudiamo il ritorno della squadra nel calcio professionistico"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta in una nota la notizia della matematica promozione in Serie C del Livorno: "Saluto con soddisfazione il ritorno del Livorno in Serie C. La sua ripartenza dall’Eccellenza fu dovuta a questioni societarie. Quattro anni fa iniziò la ricostituzione del club ed oggi applaudiamo il ritorno della squadra che rappresenta la città di Livorno nel calcio professionistico. È la prima squadra toscana, tra quelle che partecipano a campionati nazionali, a festeggiare il salto di categoria. L’augurio è che questo sia solo il primo gradino verso il rientro in categorie più consone al prestigio e alla storia del Livorno".

Il Livorno, ieri domenica 6 aprile, ha pareggiato 1 a 1 a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, sul campo del Terranuova Traiana rafforzando la prima posizione e portandosi a 14 punti di vantaggio sulla Fulgens Foligno, seconda in classifica, quando mancano quattro gare da giocare.

