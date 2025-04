L'Use Computer Gross vede il traguardo playoff

Potrebbe addirittura bastare sperare in una sconfitta del Costone Siena in queste tre partite che restano da giocare, ma meglio leggere in modo diverso la volata playoff dell’Use Computer Gross e dire che, ai ragazzi di coach Valentino, basta ormai solo una vittoria per entrare nel tabellone finale che conta. Merito della settimana appena trascorsa che ha visto i biancorossi fare tre su tre: Borgomanero, Pavia ed il suggello di domenica a Casale Monferrato.

“Conquistiamo due punti vincendo la terza partita in una settimana – spiega coach Luca Valentino – abbiamo cavalcato un ottimo primo quarto e poi, con lucidità, gestito la partita nei momenti di reazione di Casale. Poter tenere il ritmo alto e difendere con continuità limitando la pericolosità dall'arco dei nostri avversari è frutto di una buona collaborazione dei ragazzi in campo e dell'aver potuto, nelle tre partite, gestire risorse e minutaggi, cosa che abbiamo fatto sembrare facile ma che invece non era per niente scontata. A questo proposito mi piace ricordare che il merito è anche dello staff sanitario e di Diego Alpi, il nostro preparatore fisico, che ha modulato il programma di lavoro in base a queste continue variazioni di calendario”. “Ora – prosegue - dobbiamo recuperare gli acciacchi fisici per tornare ad avere un minimo di continuità di lavoro in palestra soprattutto in vista della prossima partita in trasferta ad Oleggio”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate