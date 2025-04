'Mi ricordo' di Massimo Corevi sbarca a Empoli con l'attrice 'di casa' Benedetta Giuntini

Se “ogni luogo ha la sua memoria” – come recita il sottotitolo dello spettacolo – adesso è il turno di Empoli. “Mi ricordo” – viaggio tra le emozioni e i ricordi scritto e diretto da Massimo Corevi - domenica 13 aprile alle 17.30 arriverà sul palco del Teatro Il Momento.

Parole e musica, frammenti di vita vissuta, racconti struggenti e aneddoti spassosi mentre il sipario si alza su uno spettacolo in progress. Esattamente con in progress è “Mi ricordo” pronto a cambiare ad ogni tappa, ogni messa in scena, arricchendosi con la memoria del territorio che lo ospita, dal dopoguerra in poi.

In scena ci saranno l’attrice empolese – allieva di Giorgio Albertazzi - Benedetta Giuntini, nel ruolo della regista, che per questa occasione torna sul palco ‘di casa’ dopo aver portato lo spettacolo in giro per i teatri della Toscana. Con lei due attori d’eccezione: Atos Davini, sul piccolo schermo con la serie dei “Delitti del Barlume” e grande protagonista del mondo del vernacolo grazie alla storica Brigata dei Dottori, e lo scrittore Athos Bigongiali, dalle cui pagine è scattata la ‘scintilla’ che ha portato al testo teatrale e che in “Mi ricordo” si cimenta per la prima volta nella recitazione.

Non mancherà la musica dal vivo, curata da David Dainelli, arricchita dalla voce del giovane tenore Leonardo Filidei e dall’energia del cantante Marco Alestra. All’attrice Letizia Giannessi il compito di capo-coro: durante lo spettacolo, saranno distribuiti i testi delle canzoni per vivere insieme un’esperienza ancora più coinvolgente. E gli spettatori avranno anche un ruolo nella narrazione, protagonisti con i loro mi ricordo…

Ospite di chiusura sarà, infine, Freddy Lavezzo, titolare da oltre 30 anni di Discofollia di Empoli, speaker radiofonico da oltre 20 anni di Radio Lady, che ha collaborato alla raccolta del materiale storico. Organizzatore di spettacoli ed eventi cittadini, è il vice-presidente della Compagnia di Sant’ Andrea-Volo del Ciuco Empoli.

Tra i tanti ricordi di Empoli che emergeranno dalla memoria collettiva molti saranno legati al fiume Arno, quando “ribolliva di pesci e le donne ci lavavano i panni”, compresa l’alluvione del 1966. E ancora: la poesia di Carlo Rovini, “Ricciotto”, la china Gambacciani e l’entusiasmo del dopoguerra.

Lo spettacolo avrà anche un intento benefico a favore dell'Associazione "I Ragazzi di Cerbaiola".

Biglietti: 10 euro.

Info e prevendite: DiscFollia Club Empoli (Via del Gelsomino 35) - 338 4199372

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate