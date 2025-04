La Misericordia di Oste ha installato un Dae in ricordo di Piero Raimondi

Nel nome di Piero Raimondi. Con questa intitolazione la Misericordia di Oste ha inaugurato il Dae – defibrillatore automatico esterno – installato nella propria sede come ulteriore presidio di sicurezza a disposizione del territorio. La nuova strumentazione è stata benedetta da don Marino Marini, storico parroco di Oste e amico della famiglia Raimondi, alla presenza del proposto dell’Arciconfraternita della Misericordia Gianluca Mannelli, dei commissari della sezione Alessandro Castagnoli e Giuliano Manzione e del sindaco di Montemurlo Simone Calamai. Ha partecipato una nutrita rappresentanza della squadra ciclistica Avis Verag, della quale faceva parte Piero Raimondi, grande appassionato di bicicletta. Commosse e grate per questo ricordo, erano presenti la moglie Gina e le figlie Ilaria e Martina.

Piero Raimondi aveva 62 anni ed era uno dei confratelli in servizio più attivi della sezione, sia come soccorritore, sia nel gruppo ricreativo. La sua morte, avvenuta il 29 settembre 2024 a causa di un incidente stradale, mentre era in sella alla sua amata bici, aveva destato moltissimo dolore nella comunità ostigiana. Nei giorni dell’esposizione della salma nella camera ardente, arrivarono numerose donazioni per finanziare un progetto benefico in suo ricordo, così i familiari di Raimondi, d’intesa con la Misericordia, hanno voluto contribuire all’acquisto di un Dae per la sezione.