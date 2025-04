Montespertoli, i volontari in Vaticano per l’Anno Santo: donata una Madonna in ceramica

Una folta delegazione delle associazioni di volontariato di Montespertoli si è recata lo scorso sabato in pellegrinaggio in Vaticano per lucrare l'indulgenza plenaria in questo Anno Santo indetto da Papa Francesco ed inaugurato lo scorso Santo Natale.

I pellegrini come da programma, dovevano essere ricevuti dal Santo Padre partecipando dell'udienza giubilare prevista in piazza San Pietro, ma annullata per le attuali condizioni di salute del Papa.

I volontari della Pubblica Assistenza Croce d'Oro, i fratelli e le sorelle della Misericordia e i donatori Fratres sono partiti di buon'ora da Montespertoli e, giunti in Vaticano, sono stati ricevuti presso il quartiere della Guardia Svizzera Pontificia dal Comandante Christopher Graf.

Grazie alla speciale autorizzazione ricevuta, i montespertolesi hanno potuto visitare la storica Caserma della Guardia Svizzera, i cui militari – da secoli – giungendo dai vari cantoni della Svizzera, dopo la tradizionale cerimonia di giuramento che ogni anno si ripete nel Cortile di San Damaso nel Palazzo Apostolico il 6 di maggio, giurano fedeltà al Sommo Pontefice.

La delegazione ha consegnato al Comandante, in dono, un’effigie in ceramica Ispica dell'antica arte del territorio, raffigurante la Beata Vergine Maria della Tenerezza, opera della locale ceramica Corsini, ringraziando così i militari per la calorosa e squisita accoglienza.

Detta della 'Tenerezza' perché ella, nella maiolica, si vede baciare con tanta tenerezza il Bambino Gesù. Nel consegnarla, questo l'auspicio: che Maria possa sempre proteggere con tenerezza i santi militari lontani dalle proprie famiglie, che si prendono cura del "dolce Cristo in terra", come Santa Caterina da Siena definiva il Successore dell'Apostolo Pietro.

I pellegrini hanno poi partecipato, nella Basilica di San Pietro, alla Santa Messa e potuto varcare l’antico portale della Porta Santa.

Fonte: Croce d'Oro Montespertoli