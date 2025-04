Montopoli in cerca di autori residenti nel Cuoio: un avviso per presentare le proprie opere

Un avviso dedicato agli autori e alle autrici del territorio, per farli conoscere e per permettergli di presentare le loro opere. È questo l’obiettivo della manifestazione di interesse pubblicata in questi giorni dal Comune di Montopoli. L’appello servirà a selezionare i partecipanti alla rassegna “Montopoli si racconta: voci e parole di autori e autrici del territorio”.

«Vogliamo rivolgerci agli autori e alle autrici locali, anche non professionisti, che intendano presentare romanzi, racconti, saggi e poesie nell’ambito della rassegna che stiamo ideando – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini –. Sarà la prima edizione di una manifestazione culturale dedicata alla promozione della scrittura in tutte le sue forme, l’obiettivo è offrire uno spazio di visibilità e confronto attraverso un ciclo di incontri mensili in cui ogni autore/autrice potrà presentare il proprio lavoro, dialogando con il pubblico o con altri appassionati di lettura».

L'avviso intende creare un elenco di autori e autrici locali interessati a presentare le loro opere negli spazi messi a disposizione nella biblioteca comunale. Possono partecipare gli autori e le autrici, anche minorenni, residenti nel Comune di Montopoli in Val d'Arno e nei comuni del Comprensorio del Cuoio (Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Fucecchio e Santa Maria a Monte).

Le candidature potranno essere presentate entro il 30 aprile 2025 tramite invio alla pec del Comune (info@pec.comune.montopoli.pi.it), abilitata a ricevere anche email da posta elettronica ordinaria, allegando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. «Ci auguriamo – concludono – che in molti presentino domanda, così da poter realizzare un cartellone ricco di belle proposte culturali. L’idea è quella di creare una sorta di appuntamento fisso, mensile, con la presentazione delle opere. Crediamo nei talenti montopolesi e noi, come amministratori, abbiamo il compito di valorizzarli».