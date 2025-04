Nuovo Presidente per l’ASD Judo Kodokan Empoli

La scorsa settimana si sono tenute le elezioni per il nuovo consiglio direttivo dell’ASD Judo Kodokan Empoli che hanno registrato un importante avvicendamento ai vertici dell’associazione. Il nuovo Presidente eletto è l’imprenditore empolese Carlo Cinelli (in foto), che sarà affiancato dal nuovo consiglio direttivo composto da Vittorio Borgianni, Raffaele Drago, Alessio Di Clemente, Alessandro Di Clemente, Marco Calugi, Francesco Innocenti, e Iari Sani, quest’ultimo anche in veste di nuovo Vice Presidente. Il neo Presidente, Carlo Cinelli, nel ringraziare tanto i soci per la fiducia in lui riposta quanto il Presidente uscente Vittorio Borgianni per il prezioso lavoro svolto sino ad oggi, ha dichiarato:

“Sono onorato di assumere questo importante incarico cercherò con passione e dedizione di portare avanti i valori della nostra associazione sportiva. Il mio impegno e quello degli altri consiglieri saranno indirizzati a proseguire la grande tradizione della nostra Società sia in ambito agonistico che nel sociale, preservandone il patrimonio culturale e identitario. Voglio inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a chi mi ha preceduto, il nostro storico Presidente Vittorio Borgianni e a tutto lo staff del Kodokan Empoli che con dedizione e passione ci ha trasmesso l’amore per questo meraviglioso sport e per la nostra Società che, mi preme ricordare, è fra le associazioni sportive più longeve di Empoli”.

Fonte: ASD Judo Kodokan Empoli