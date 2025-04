Parte la raccolta firme di FdI: "Nessuna tassa d'ingresso a Firenze"

Parte la raccolta firme promossa da Fratelli d’Italia nei Comuni della Città Metropolitana di Firenze a sostegno di una mozione che chiede un impegno chiaro e vincolante a Sara Funaro come sindaca metropolitana: nessuna tassa d’ingresso a Firenze né limitazioni alla mobilità per i residenti dell’area metropolitana fino a quando il trasporto pubblico locale non sarà in grado di sostituire in modo efficiente l’utilizzo del mezzo privato.

La mozione – che sarà presto discussa nel Consiglio Metropolitano – intende garantire che ogni eventuale misura legata allo Scudo Verde tenga conto delle reali condizioni del trasporto pubblico, oggi ancora inadeguato a coprire in modo capillare l’intero territorio metropolitano.

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere metropolitano, Claudio Gemelli insieme ai colleghi consiglieri metropolitani Alessandro Scipioni e Vittorio Picchianti dichiarano:

“I cittadini della Città Metropolitana non possono essere penalizzati da scelte ideologiche calate dall’alto. Prima anche solo di pensare alla possibilità di introdurre pedaggi o restrizioni, si costruiscano alternative serie e funzionanti con un trasporto pubblico locale efficiente. La libertà di movimento è un diritto, non un privilegio.”

Elisa Tozzi, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, aggiunge:

“Lo Scudo Verde, così com’è stato impostato, rischia di colpire chi vive fuori dal capoluogo senza fornire soluzioni reali. Non si può pretendere che chi lavora o studia a Firenze lasci l’auto se non esistono mezzi pubblici adeguati. Vogliamo pari diritti per tutti i residenti della Città Metropolitana. I residenti di Chianti, Valdarno, Valdisieve, Mugello non sono cittadini di serie b. Alcuni comuni non hanno mezzi sufficienti per garantire neanche lontanamente la libertà di movimento di queste persone. Nessuno si azzardi a chiedere un euro o a minacciare sanzioni fino a quando non sarà adeguato il trasporto pubblico alle esigenze di tutti i residenti. Chi ricopre l'ufficio di sindaco metropolitano deve pensare indistintamente al bene di tutti i residenti di ogni territorio della provincia”

La raccolta firme sarà presente nelle prossime settimane in piazze, mercati e spazi pubblici dei Comuni della Città Metropolitana, a partire da Scandicci sabato 12 aprile, per chiedere un impegno concreto e trasparente a tutela di migliaia di cittadini.

Fratelli d’Italia invita tutti i cittadini a partecipare, firmare e difendere il diritto a muoversi liberamente senza nuove tasse e senza penalizzazioni ingiuste.

Fratelli d'Italia

