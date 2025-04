Perde il lavoro e assume droga e sonniferi, poi aggredisce soccorritori e agenti

A Firenze, un 47enne originario di Napoli ha tentato il suicidio dopo aver perso il lavoro e assunto alcol, cocaina e sonniferi. La fidanzata, preoccupata, ha chiamato i soccorsi. All'arrivo di ambulanza e polizia nell’abitazione, l’uomo – trovato a terra privo di sensi e insanguinato – si è improvvisamente rialzato e ha aggredito con calci e pugni un infermiere e due agenti. Il sanitario ha riportato 7 giorni di prognosi.

Il 47enne, pluripregiudicato e residente a Firenze, è stato arrestato per violenza contro il personale sanitario (secondo la legge del novembre 2024), resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari. Il processo è fissato per il 22 giugno. In udienza, l’uomo ha chiesto scusa agli agenti.