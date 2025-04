Ponte Buggianese fa gli auguri alla maestra Anna Murgia che compie 100 anni

Questa è la storia di Ines Mariantonia Anna Murgia che oggi 7 aprile 2025, ha festeggiato il suo centesimo compleanno festeggiandolo nella sua abitazione di Ponte Buggianese.

Una bellissima festa tenutasi nella sua casa in zona dei musicisti, alla presenza di amici e parenti, ma soprattutto dei figli, Anna Tardiola stimata ex maestra della Scuola dell’Infanzia Trovamici, Teresa con il marito Piero, Giuseppe con la moglie Meri e Francesco con la moglie Rosanna. La signora Mariantonia Murgia vedova dal lontano 1993 del compianto Paolo Tardiola, famiglia molto conosciuta ed apprezzata nel paese, annovera tra i nipoti anche una ex bandiera del recente passato del Ponte Buggianese, il grande centrocampista e capitano Giacomo Tardiola, che insieme Alessandra, Michele, Paolo, Stefano, Valentina, Gianluca, Alberto ed ai pronipoti Davide, Chiara, Marco, Giulia, Lorenzo, Pietro, Benedetta e Thomas si sono ritrovati a festeggiare la nonna che si è mostrata molto lucida e presente nel colloquiare con tutti i presenti

L’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Nicola Tesi ha partecipato alla cerimonia omaggiando la centenaria con una bellissima pianta e festeggiandola alla grande

