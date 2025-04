Processioni della Domenica delle Palme e Via Crucis, modifiche alla viabilità a Empoli

Due modifiche alla viabilità cittadina per due eventi religiosi, le processioni della Domenica delle Palme del 13 aprile e della Via Crucis del 18 aprile 2025.

Secondo le ordinanze n. 147 e n. 148 del 4 aprile, ecco come cambia la viabilità:

- dalle ore 10 fino al termine della processione del giorno 13/04/2025, nel percorso Chiesa di San Mamante, via Botticini, via Beato Angelico, Via Livornese, Chiesa, si terrà la sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della Processione.

- dalle ore 21 fino al termine della processione nel giorno 18/04/2025, nel percorso Chiesa Parrocchiale, Via Pratovecchio, Via Lazzeri, Via Rosso Fiorentino, Via Tiepolo, Via Beato Angelico, Via Livornese, Chiesa; si terrà la sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della Processione.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del CdS.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

