Progetto Under 30 di Unicoop Firenze: una nuova opportunità per i giovani tra i 18 e i 29 anni 

Prosegue a Pistoia, al Teatro Manzoni, con Don Giovanni di Mozart, il progetto dedicato alla trilogia operistica Mozart-Da Ponte con la direzione di Daniele Giorgi alla guida dell’Orchestra Leonore, un cast d’eccezione e il Coro Filarmonico di Torino “R. Maghini”, supportati dalla brillante inventiva registica di Roberto Valerio e dalle scenografie virtuali e i costumi a cura di Manifatture Digitali Cinema – Toscana Film Commission.

Per i giovani dai 18 ai 29 anni, sabato 12 aprile, alle ore 15, prova generale gratuita dello spettacolo (che andrà quindi in scena il 13 aprile, ore 16), un’opportunità culturale realizzata grazie al supporto di Unicoop Firenze e alla collaborazione di Teatri di Pistoia.

Per partecipare alla prova generale è necessario prenotarsi sul portale eventi di Unicoop Firenze, all’indirizzo www. coopfi.info/under30

L’opera

Don Giovanni, una delle vette della musica mozartiana, rappresenta forse il lavoro teatrale più frequentato e amato dal grande pubblico a livello internazionale, sicuramente anche grazie al suo luciferino protagonista: nobile dissoluto e amante delle donne, dalla passionalità prorompente, che non teme nemmeno di misurarsi con uno spirito vendicativo proveniente dall’oltretomba, ma − coerente fino in fondo col proprio stile di vita − accetta di venir trascinato all’inferno pur di non abiurare alla propria filosofia tanto edonistica quanto scettica. Rappresentato per la prima volta al Teatro Nazionale di Praga nell’autunno del 1787, dove fu “accolto con il più vivo entusiasmo” (come scrisse lo stesso Mozart all’amico von Jacquin), da allora godette del privilegio assai raro di una vita scenica praticamente ininterrotta, essendo considerato durante tutto l’Ottocento l’opera per antonomasia e rappresentando di fatto una tappa/prova obbligata nel repertorio dei più grandi interpreti e direttori del Novecento.

Il progetto Under 30

L’appuntamento del 21 febbraio rientra nell’ambito del progetto Under 30 avviato da Unicoop Firenze dal 2023 per offrire ai giovani dai 18 ai 30 anni (da compiere) la possibilità di partecipare a mostre, spettacoli e concerti con biglietto scontato o gratuito. Si amplia così l’impegno di Unicoop Firenze per facilitare l’accesso alla cultura dei più giovani attraverso il progetto Under 30 che, dal suo avvio, ha visto una grande adesione di pubblico: dal 2023 ad oggi, gli eventi Under 30 hanno registrato oltre 7.100 iscritti, per un totale di 130 spettacoli. Tra gli eventi più partecipati le prove aperte del Teatro del Maggio Musicale, gli eventi organizzati con Palazzo Strozzi e l’Accademia della Crusca e il Lucca Comics.

