'Racconti crudeli', il libro di Abelardo Castillo al Circolo Pacchi

Nuovo appuntamento per la rassegna “Libri a Pacchi” al Circolo Arci G.Pacchi di Fucecchio, da tempo casa per gli appassionati di letteratura e saggistica contemporanea. Sabato 12 aprile alle ore 17:30 sarà presentato il libro “Racconti crudeli” di Abelardo Castillo in compagnia di Elisa Montanelli, traduttrice, con Luca Cristiano, scrittore ed esperto in letteratura moderna, contemporanea e teoria del romanzo.

L'evento sarà introdotto e moderato da Mauro Giani, consigliere del Circolo.

Abelardo Castillo (Buenos Aires, 1935-2017), oltre a essere uno degli autori più emblematici della letteratura latinoamericana degli anni '60, si è imposto anche come figura chiave nel dibattito ideologico-culturale della sua epoca. Con “Racconti crudeli” prende il via il progetto di pubblicazione dell’intero corpus dei racconti di Abelardo Castillo, curato dalla traduttrice Elisa Montanelli e pubblicato da Delvecchio Editore. Questo primo volume unisce le due raccolte più celebri dell'autore: “Le altre porte” e “Racconti crudeli”.

Nei suoi racconti l’autore dipinge un ritratto a tinte forti della vita collettiva, dove i personaggi sono esemplari di un mondo che ha fatto dell’umiliazione, del disprezzo, dello sfruttamento e della solitudine la norma del quotidiano. La penna di Castillo, realistica, ironica e crudele lascia un segno ben visibile nella memoria del lettore.

L’appuntamento di sabato è un’ottima occasione di arricchimento culturale e di stimolante confronto su temi sociali universali.

Per ulteriori informazioni, contattare il Circolo ARCI G. Pacchi al numero 0571847225 o all’indirizzo circoloarcipacchi@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa