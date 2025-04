Raddoppio Granaiolo, 30 incontri con cittadini. Sindaco: "Ecco modifiche per ridurre impatto opera"

Si sono conclusi mercoledì 2 aprile gli incontri di Rfi con i residenti di Empoli interessati dal raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo. Nei 30 incontri suddivisi in due giornate, alla Casa del Popolo di Fontanella e al circolo di Brusciana, hanno partecipato il sindaco per l'amministrazione comunale e rappresentanti di Rfi e Italferr.

Il Comune aveva attivato un numero di assistenza per raccogliere le prenotazioni dopo il sold out delle due date, creando una sorta di 'lista d'attesa'. Le 5 richieste di incontro pervenute sono state esaudite tutte nell'arco dei due incontri.

Hanno partecipato residenti di Fontanella, Sant'Andrea, Cascine, Osteria Bianca, Pianezzoli, Monteboro. Durante gli incontri faccia a faccia è stato possibile far pervenire richieste più di dettaglio in merito a immobili e terreni di proprietà interessati dai cantieri del raddoppio.

Il sindaco si è detto soddisfatto di aver portato le richieste dei cittadini a un livello più approfondito, per non far mancare la vicinanza delle istituzioni in questo contesto ancora non interessato dai cantieri. Sempre il primo cittadino si farà garante del continuo contatto tra la città e Rfi nelle varie fasi dei lavori.

A seguito degli incontri il sindaco Mantellassi ha fatto il punto su alcune delle modifiche apportate al progetto tenendo conto anche delle richieste emerse dai residenti: in particolare si parla di anticipo dell'investimento sulla fognatura per Fontanella e Sant’Andrea al 2025, la progettazione e finanziamento della cassa d’espansione di Sant’Andrea, la disponibilità per la realizzazione del terzo sottopasso a Fontanella e lo spostamento verso la 429 della strada alternativa al passaggio a livello di Brusciana: “Il 5 novembre Acque Spa ha chiarito che anticiperà investimento sulla fognatura per Fontanella e Sant’Andrea al 2025. Il comune ha già dato incarico di progettazione per la cassa d’espansione di Sant’Andrea e la regione ha preso impegno per finanziarla. Inoltre la disponibilità per la realizzazione del terzo sottopasso a Fontanella e la volontà, chiarita, di tutelare e mantenere in loco il cippo commemorativo di Fontanella sono novità importanti. Anche lo spostamento verso la 429 della strada alternativa al passaggio a livello di Brusciana è importante", così il sindaco Mantellassi alla stampa.

"In questi incontri - conclude il sindaco - sono state chiarite istanze puntuali e condivisi miglioramenti precisi sul collegamento di terreni agricoli, accesso a garage ed abitazioni, salvaguardia di terreni e giardini. Ci sono ancora situazioni di abitazioni che mi preoccupano e su cui continueremo a chiedere migliorie. Entro aprile approveremo anche la commissione speciale di partecipazione sul raddoppio. L’amministrazione, pur non avendo competenza diretta sull’opera, sta con i cittadini a cercare di mitigare al massimo l’impatto dell’opera sulle frazioni"

Notizie correlate