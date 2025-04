'C-restiamo': le ragazze dell'ABC Castelfiorentino conquistano la salvezza

Il Basket Castelfiorentino resta in serie C. Il verdetto arriva al termine di gara-2 del primo turno playout, con le ragazze di Gianni Lazzeretti andate ad espugnare di misura il parquet del Ficeclum Basket: 51-57 il finale che ha permesso alle gialloblu di brindare alla permanenza in categoria.

Dopo la vittoria di sette giorni fa in gara-1, sono dunque stati rispettati i pronostici della vigilia, con Lucchesi e compagne che hanno confermato il trend della regular season andando a prendersi la salvezza senza dover passare dalla fatidica 'bella'.

Grazie ad una prova offensiva corale, e spinta da un quartetto in doppia cifra, il Basket Castelfiorentino mette subito la testa avanti, per poi difendere il vantaggio dagli attacchi locali nella seconda frazione ed andare all’intervallo sul 25-32. Al rientro, complice un calo d’intensità castellano, la reazione delle padrone di casa ribalta completamente l’inerzia fino a scrivere 41-40 alla terza sirena. Ma proprio nel momento più complesso, le gialloblu sono brave a rimettere ordine e tornare in controllo, per poi andare a prendersi la salvezza nei possessi decisivi.

Allo staff tecnico e a tutte le ragazze i complimenti e l’applauso della società per aver raggiunto il grande obiettivo stagionale della permanenza in serie C.

FICECLUM BASKET – BASKET CASTELFIORENTINO 51-57

Tabellino: Bellantoni 11, Banchelli 14, Bandinelli 11, Calugi 14, D’Ambrosio 3, Caparrini 1, Moustakalle 3, Lucchesi, Baldinotti, De Felice, Canepa, Ancillotti. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 11-17, 25-32 (14-15), 41-40 (16-8), 51-57 (10-17)

Arbitro: Natale di Calcinaia.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

