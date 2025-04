Sotto effetto di droga, fugge all’alt e imbocca strada contromano

Durante un controllo alla circolazione, i Carabinieri di Livorno hanno denunciato un 60enne per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato in zona piazza della Repubblica mentre era a bordo di uno scooter, ha tentato di fuggire imboccando via Sgarallino contromano, ma è stato bloccato poco dopo.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un grammo di hashish e uno di cocaina. Il test salivare ha confermato l’assunzione di cocaina e cannabis. L’uomo si è però rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici in ospedale. Per questo è stato denunciato all’autorità giudiziaria e segnalato alla Prefettura come assuntore.