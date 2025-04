Spostamento del mercato nel centro di Santa Croce sull'Arno, il percorso continua

“Ci fa piacere apprendere dagli articoli della stampa che ora gli ambulanti, hanno fugato anche gli ultimi dubbi sullo spostamento del mercato da piazza Romero verso il centro cittadino. Questo è il primo risultato che il percorso intrapreso dall'amministrazione nei mesi è riuscito a centrare”.

Questo il commento a caldo dell'assessore al commercio Simone Balsanti alla questione dello spostamento del mercato settimanale, di cui entrambe le associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio negli ultimi giorni hanno parlato attraverso i media. “Inizialmente quando abbiamo fatto i primi incontri per spostare il mercato da piazza Romero, verso il centro cittadino, come era previsto nel nostro programma elettorale, sulla base delle molte richieste che ci erano arrivate, – continua l'assessore Balsanti – gli ambulanti avevano opinioni variegate. Ora abbiamo una posizione condivisa e questo è un risultato importante. Certo è - continua Balsanti – che le uscite sui giornali che testimoniano un irrigidimento su piazza Matteotti come una possibile location dove sposare i commercianti ambulanti, non fanno bene alla prosecuzione di questa concertazione, che noi auspichiamo ci porti a una posizione condivisa anche sulla nuova ubicazione del mercato settimanale”.

L'amministrazione aveva proposto piazza fratelli Cervi, ma proprio questa scelta non sembra trovare il parere favorevole da una parte degli ambulanti, che invece insistono su piazza Matteotti come unica soluzione. “Per noi – dice ancora l'assessore Balsanti - piazza Cervi è una soluzione che non era da escludere, perché conciliava le esigenze del mercato con quelle di viabilità e urbanistiche di Santa Croce sull'Arno. Certamente noi non possiamo ignorare le questioni di sicurezza e urbanistiche quando si va a dare una nuova collocazione al mercato. La soluzione di piazza Cervi era più agevole e rappresentava un primo passo per il riavvicinamento del mercato al centro cittadino. Evidenziamo inoltre il fatto che l'argomento ha subito un rallentamento dovuto al cambio del vertice del Suap, (sportello unico attività produttive). Noi siamo ben coscienti dell'urgenza di risolvere questo problema e abbiamo in programma, a brevissimo, nuovi incontri con gli uffici ed è nostra intenzione convocare al più presto le parti per un definitivo chiarimento.

Detto questo però, - conclude Balsanti - è importante che le associazioni di categoria degli ambulanti siano in grado di garantire in una nuova location, un rilancio del mercato in termini di offerta merceologica e numero di ambulanti presenti, perché solo con l'impegno di tutti sono convinto che riusciremo a riportare il mercato settimana di Santa Croce sull'Arno alla vivacità che ha avuto fino a una decina di anni fa”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

