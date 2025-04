Raid nella notte su cinque auto parcheggiate in costa San Giorgio

A Firenze, nella notte, ignoti hanno infranto i finestrini anteriori di cinque auto parcheggiate in sosta San Giorgio, probabilmente usando un tombino per tentare dei furti. I danni sono stati scoperti dai proprietari la mattina seguente, che hanno avvisato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del Sis per cercare tracce utili. Sono in corso verifiche su eventuali oggetti rubati e l’analisi dei filmati delle telecamere della zona.

