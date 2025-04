A Firenze il Congresso Nazionale della Società Italiana di Tricologia

Il 13 aprile 2025 la Camera di Commercio di Firenze sarà la prestigiosa sede del Congresso Nazionale della Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie (S.I.Tri.), un evento di riferimento per il settore, presieduto dal Presidente in carica Prof. Marco Toscani. Come ogni anno, il congresso rappresenta un'importante occasione di aggiornamento per specialisti e professionisti della tricologia.

“Si va sempre più verso la multidisciplinarità” ha precisato il prof. Toscani. “La perdita dei capelli, infatti, spesso è sintomo di altre patologie come la PCOS, l’iperinsulinemia, malattie autoimmuni o del sistema endocrino, o fattori nutrizionali”. Proprio per questo, infatti, parteciperanno al congresso ginecologi, endocrinologi, dietologi e nutrizionisti con le loro scoperte ed intuizioni.

Numerose le relazioni degne di interesse, tra queste si segnala la presenza del Prof. Vittorio Unfer, che proprio sulla Sindrome dell'Ovaio Policistico (PCOS) e delle sue implicazioni tricologiche e sistemiche, aveva già presentato i suoi studi al pubblico durante un recente evento presso il Senato della Repubblica a Roma.

Il Congresso offrirà approfondimenti su chirurgia della calvizie, alopecie cicatriziali, alopecia areata, medicina rigenerativa e nuove tecnologie terapeutiche, con l'intervento di esperti di fama nazionale e internazionale. Il programma mette in evidenza la necessità di un approccio multidisciplinare alle terapie tricologiche e di chirurgia della calvizie, richiamando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto di medici ed esperti di settore.

L'evento, accreditato ECM con il rilascio di 7 crediti formativi, rappresenta un'opportunità imperdibile per medici, ricercatori e professionisti del settore che desiderano aggiornarsi sulle più recenti scoperte nel campo della tricologia e della chirurgia della calvizie.

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale della S.I.Tri. (eventi.sitri.it; www.sitri.it).

Fonte: Ufficio stampa

