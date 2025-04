AmbiTour Experience nell’Empolese Valdelsa Montalbano, una giornata per la promozione del territorio

L'AmbiTour Experience è arrivata nella Comunità di ambito Empolese Valdelsa e Montalbano lo scorso 1° aprile.

Ad accogliere gli amministratori e i funzionari dei vari territori toscani, il Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino, dove, nella suggestiva cornice delle collezioni ceramiche, la giornata è cominciata con la presentazione dell'iniziativa, e una sessione di formazione dedicata agli operatori del settore turismo, curate dalle agenzie regionali Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, al fine di illustrare gli strumenti e le opportunità di promozione del territorio a disposizione di chi opera nel turismo.

Il programma è continuato poi in altre destinazioni dell'Empolese Valdelsa, con un itinerario fatto di attività ed esperienze organizzato apposta per riscoprire le caratteristiche del territorio: quelle gastronomiche con il Bronché limitese e il Pan bistugio montelupino; quelle culturali e storiche dei luoghi del posto, proposte attraverso la visita al Museo Remiero di Limite con la prova della vasca da voga e la suggestiva escursione in barchino nel Padule di Fucecchio.

La storia rinascimentale del territorio è stata presentata agli ospiti con un "banchetto" presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi, alla presenza niente meno che del Granduca Cosimo I e della sua corte con una cerimonia in costume.

I partecipanti alla giornata sono stati in tutto 72 tra amministratori, funzionari provenienti da altri territori toscani e operatori turistici della nostra area, nominata in ambito turistico come "Toscana nel cuore". Come previsto dagli obiettivi di Ambitour Experience, l'evento è stata l'occasione per conoscersi e creare relazioni tra amministrazioni e rafforzare il rapporto pubblico/privato.

Ambitour è un'iniziativa realizzata da Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana rivolta alla scoperta delle 28 Comunità di ambito turistico in cui è suddivisa la regione attraverso visite, attività ed esperienze riservate a sindaci, assessori e personale degli Ambiti.

Per chi fosse interessato i documenti relativi alla formazione presentati nella giornata del 1 aprile sono disponibili su https://ancitoscana.it/ambitour-experience-empolese-valdelsa-e-montalbano/.